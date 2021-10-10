刘作虎：一加 9RT 的散热达到了品牌有史以来的新高度

IT之家 10 月 10 日消息 一加 9RT 5G 手机目前已经官宣，外观和部分配置曝光。该产品将于 10 月 13 日 19:30 在线上发布，内置 19067.44 mm² 空间散热系统，是迄今散热面积最大的一加手机。

今日，一加创始人刘作虎表示，一加 9RT 的散热达到了一加手机有史以来的新高度。

此外，一加手机 COO 刘丰硕表示，一加专门成立了散热攻坚小组，一加 9RT 的散热效率足足提升了 20%。

1、采用了五维散热结构设计。VC 是目前导热率最高的散热材料，我们就在一加 9RT 上用 VC 覆盖了手机内最主要的热源，面积要比一加 9 还要增加 59%；铜碳是另一个重要的散热材料，达到很优秀的散热效果的同时，还能起到抗干扰的作用。 2、重新设计了手机内部结构和散热路线。一加 9RT 能够让热量均匀得分散在背板和边框，尽可能地减少热量的堆叠，也加速了热量的散出； 3、专门成立了散热攻坚小组。散热是我们这次特别注重的一个问题，我们这个小组花费大半年的时间，不断测试验证，不断优化进步，最终在散热效果和整机轻薄间达到了理想的平衡。 可以说，在空间散热系统的帮助下，一加 9RT 的散热效率足足提升了 20%，以强劲的性能，持续超水准发挥。当然了，除了散热，还有更多惊喜。

IT之家了解到，一加 9RT 将采用金属边框，顶部为平面设计，留有麦克风开孔。手机前摄位于左上角，内部依旧采用常见的三段式布局。该手机的散热系统预计将包含石墨烯、VC 均热板等，结合金属边框。