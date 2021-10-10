阿里巴巴捐赠 5000 万元，蚂蚁集团捐赠 2000 万元驰援山西救灾

IT之家 10 月 10 日消息 国庆假期期间，反常气候导致暴雨肆虐山西多地，引发自然和地质灾害，国家减灾委、应急管理部也启动了 IV 级救灾应急响应。

阿里巴巴宣布，山西洪涝灾害严重，将先期捐赠 5000 万元，依照山西省政府统一指挥，助力抢险救灾、民生保障、灾后重建等工作。

其中，阿里巴巴公益基金会捐款 3000 万元，马云公益基金会和蔡崇信公益基金会将分别捐款 1000 万元。

阿里巴巴已经与中国红十字基金会、爱德基金会、壹基金等联合发起救助行动。在淘宝搜索“山西加油”即可进入救灾专题页面。

此外，蚂蚁集团宣布，为响应救灾，蚂蚁集团先期捐赠 2000 万元，通过支付宝公益基金会与山西省红十字会、山西省文物局等机构合作，助力当地政府抢险救灾、受灾群众民生保障、文物古建抢救以及灾后重建等工作。

此外，支付宝爱心捐赠平台也已开通“驰援山西”爱心捐赠通道，截至目前，18 家公益机构发起筹款，超过 22 万人次参与爱心捐赠，已为山西筹集善款 500 余万元。

IT之家了解到，山西近期严重洪涝灾害已致全省 11 个市 76 个县（市、区）175.71 万人受灾，12.01 万人紧急转移安置，284.96 万亩农作物受灾，1.7 万余间房屋倒塌。

根据山西防灾服务台志愿者核实，截至 10 月 10 日 18:30，山西暴雨最新急需救援物资汇总如下：