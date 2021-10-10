王化回应“米家 mijia”商标被驳回：只是 9 类而已，小米还有“家”

IT之家 10 月 10 日消息 近日，小米公司与国家知识产权局二审行政判决书公开，小米诉争“米家 mijia”商标被驳回。

今日，小米公关部总经理王化表示：商标还是商标，很正常的商业注册和保护机制，不过今天那个是 9 类的而已，小米还有“家”谢谢牵挂。

IT之家了解到，王化转发了一篇之前回应“小米 Civi”商标被注册的微博，对商标争议类诉讼进行了科普：

移动互联网的普及让很多人的探索精神得到了进一步的发挥，很多事情都想要知其然也知其所以然，这是一件好事。不过这个也会引发出另一个问题，就是可能未见其全貌就以偏概全还加上自己的脑补，当然回头可以解释为自己只是一种猜测甚至只不过是开个玩笑没想到网友们当真了，并非恶意，这个我们也没必要认真追究什么，只是可能需要给科普一下。

就拿今天#小米 Civi# 这个新系列来说吧，不知道为什么会出现一种说法据说是“小米 CC”被抢注了商标，所以不得不换名字…… 还真有米粉信以为真，痛心疾首的来相劝，赶紧注册“小米 Civi”吧，回头又被抢了这可咋办？甚至还有人查阅后发现已经被注册了，通过各种方式来预警，在此一一谢过大家的关心，如果私信还没来得及回复感谢的再次道歉。

同时我也想借助微博这样的对话语境，给关心我们商标注册的朋友普及一个小知识：商标注册类别一共分为 45 类（可自行搜索，这里不展开）。其中手机类产品的商标主要类别为 38 类电信商标，不过一般为了品牌保护目的，大家都会注册更多品类，甚至全品类。那么这也就引申出下一个问题，或许同名商标存在其他不同品类已经很久了，也有保护性注册的动作，彼此会产生冲突或许诉讼，当然更多还是彼此理解；甚至还有商业洞察力比较强的机构或个人，通过恶意抢注牟利的行为，也存在诉讼可能。

回到“小米 CC”的商标上，不能只看到其中一个 42 类没拿到就一概而论的说这个商标不能用了，因为查一查会发现，还拿到了好几个 42 类的商标。事实上大家也可以通过各种查询手段查阅到“CC”或者“小米 CC”的商标注册数量有 44 个，类别包括 6、9、14、16、18、20、24、25、26、28、35、37、38、42、45……（此处可能不全）

而大家关注的“小米 Civi”商标被注册了，所以急得不行到处私信的各位，大家稍安勿躁。现在商标申请信息曝光周期已经缩短到 4 天了。Civi 之前已经用匿名主体提前布局了，为了避免泄密，米科名义拖到最后几天才敢递交呢。

最后，谢谢大家的关心，也大可不必操之过急动不动就来个“都世界五百强了还在商标注册上翻车”，事实上我米在商标注册上铺垫很早，近年来大家看到的所谓翻车都是在品牌保护性注册全（增补）品类时产生的诉讼，这在整个商业社会是很正常的一件事。