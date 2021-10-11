内容制作稳步回归正常，Netflix 高管：相信《鱿鱼游戏》会火爆，但没想到会如此成功

北京时间 10 月 11 日早间消息，因为新冠的冲击，Netflix 的内容制作受到影响，不过 Netflix 全球电视主管贝拉・巴加里亚（Bela Bajaria）透露说，在 2022 年之前 Netflix 节目将会以稳定速度提供。

巴加里亚称：“除非大流行出现变故，未来几年会稳步推进，现在我们的状态很稳定，在内容交付方面这种稳定会一直持续到 2022 年…… 所有这些电视剧都进入了后期制作和完成拍摄的过程中。”

Netflix 如果想让付费订阅者继续增长，想抬高股价，稳定提供流行电视剧和电影至关重要。2021 年上半年 Netflix 的付费订阅者增加数大幅减少，管理层认为主要是新冠导致节目延迟造成的。

对于好莱坞员工可能会罢工的担忧巴加里亚一笔带过，好莱坞员工认为随着科技公司的崛起他们的收入减少，几天前大约有 6 万名幕后工作者投票要罢工。

巴加里亚说：“任何涉及到生产制作的罢工我们都会密切关注，但似乎双方都已经参与到寻找解决方案的协商中来了。”

Netflix 高管预测今年下半年会恢复增长，华尔街对此感到欣慰，Netflix 股价几天前再创新高。

韩国电视剧《鱿鱼游戏》大获成功，成为美国最流行的 Netflix 电视剧，之前还没有韩剧在美国获得如此巨大的成功；它甚至有可能成为 Netflix 至今为止最成功的电视剧。

巴加里亚说：“我们曾深信《鱿鱼游戏》在韩国和东南亚会成为火爆作品，但没有想到它会如此成功，因为之前没有看到过。”

最近几个季度，Netflix 新增用户约有三分之二来自亚太区，因为美国地区注册数陷入停滞，所以亚太也就显得格为重要。今年 Netflix 会在韩国投资 5 亿美元，用来制作电视剧和电视。