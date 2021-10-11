首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓新闻

真我 GT Neo2T 新品发布会定档 10 月 19 日：联名李宁设计

2021/10/11 10:19:43 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 10 月 11 日消息 @realme 真我手机 刚刚宣布，将于 10 月 19 日 14:00 举行真我 GT Neo2T 新品发布会，新机将联名李宁设计。

据爆料，realme GT Neo2T 将是 realme GT Neo 闪速版的换芯版，realme GT Neo 闪速版搭载联发科天玑 1200，而 realme GT Neo2T 将搭载定制版天玑 1200AI 处理器，顾名思义就是加强了 AI 能力。另外值得一提的是，realme 副总裁徐起此前在微博透露，realme GT Neo2 系列还有一款双平台双旗舰的新品即将发布，因此 realme GT Neo2T 应该是一款双平台旗舰。

据博主 @数码闲聊站 爆料，realme GT Neo2T 和李宁设计联名手机背部采用了玻璃材质，但也在玻璃上也玩出了花，机身局部是类似电路板的设计，非常潮。

其它方面，据悉 realme GT Neo2T 采用 6.43 英寸 OLED 左上角打孔直屏，支持 120Hz 刷新率，分辨率为 2400×1080，采用屏幕指纹 + 人脸识别解锁方案。前置 1600 万像素，后置 6400 万像素主摄 + 800 万像素超广角镜头 + 200 万像素微距镜头。，内置 4500mAh 电池，支持 65W 超级快充。该机重约 186g，机身厚度为 8.4mm，主打轻薄。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用