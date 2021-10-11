真我 GT Neo2T 新品发布会定档 10 月 19 日：联名李宁设计

IT之家 10 月 11 日消息 @realme 真我手机 刚刚宣布，将于 10 月 19 日 14:00 举行真我 GT Neo2T 新品发布会，新机将联名李宁设计。

据爆料，realme GT Neo2T 将是 realme GT Neo 闪速版的换芯版，realme GT Neo 闪速版搭载联发科天玑 1200，而 realme GT Neo2T 将搭载定制版天玑 1200AI 处理器，顾名思义就是加强了 AI 能力。另外值得一提的是，realme 副总裁徐起此前在微博透露，realme GT Neo2 系列还有一款双平台双旗舰的新品即将发布，因此 realme GT Neo2T 应该是一款双平台旗舰。

据博主 @数码闲聊站 爆料，realme GT Neo2T 和李宁设计联名手机背部采用了玻璃材质，但也在玻璃上也玩出了花，机身局部是类似电路板的设计，非常潮。

其它方面，据悉 realme GT Neo2T 采用 6.43 英寸 OLED 左上角打孔直屏，支持 120Hz 刷新率，分辨率为 2400×1080，采用屏幕指纹 + 人脸识别解锁方案。前置 1600 万像素，后置 6400 万像素主摄 + 800 万像素超广角镜头 + 200 万像素微距镜头。，内置 4500mAh 电池，支持 65W 超级快充。该机重约 186g，机身厚度为 8.4mm，主打轻薄。