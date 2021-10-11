Telegram 创始人的十点人生忠告：别玩社交媒体，垃圾信息太多

北京时间 10 月 11 日消息，聊天应用 Telegram 创始人帕维尔・杜罗夫 (Pavel Durov) 在 10 月 10 日迎来了自己的生日。在即将年满 37 岁之际，杜罗夫在他的 Telegram 频道中分享了生活中的 10 点忠告，包括 3 件被低估的事情、7 件被高估的事情。

▲ 杜罗夫

3 件被低估的事情：

1.睡眠。睡眠能够提高免疫力、创造力以及心理健康。

2.大自然。从生物学角度讲，大自然就是为了让你感觉良好的环境。

3.孤独。独处能够提供实现心灵、智力突破的自由。

7 件被高估的事情：

1.大城市。大城市是污染、犯罪和噪音的来源。能够接触它们的资源是件好事，但是明智的做法是生活在它们的边界以外。

2.餐馆。餐馆是最慢、最低效的用餐方式。在家做饭能够让饮食更健康，对佐料拥有更多控制权。

杜罗夫的 Telegram 频道

3.炎热天气。阳光明媚的天气不仅会让人态度松懈，还会增加癌症、加快衰老的风险。相反，更冷的温度能够让精神、身体以及心智变得清醒。

4.时尚。一味跟随千变万化的时尚不仅代价昂贵，也没有必要。专注于舒适的衣服会让生活更简单，为重要的事情释放空间。

5.房地产。买房常常会限制人的选择，是种有问题的投资。租房则会让人更自由地移动，探索在不同地方生活。

6.社交媒体。社交媒体上充斥着的垃圾信息流让我们的思想变得凌乱，降低了我们的幸福感和创造力。不论在哪一天，与这些互联网服务断开联系是我们能做的最好的事情。

7.名人建议。知名人物往往会在他们的专业领域之外给出一些无保证的建议。对于生活中的任何重要事情，最好还是依赖硬科学和专家的意见。