Telegram 受益于 Facebook 宕机，一天新增注册用户超 7000 万

10 月 6 日消息，据国外媒体报道，短消息应用 Telegram 当地时间周二表示，在社交媒体平台 Facebook 出现宕机断网期间，Telegram 一天内新增的注册用户数量超过 7000 万。Facebook 当地时间周一出现长达近 6 个小时的断网，突然中断了对其全球用户的即时消息服务。

这次宕机，影响了对 Facebook 本身及其旗下 WhatsApp、Instagram 和 Messenger 三大平台计 35 亿用户的服务。Facebook 声称，它的这次互联网故障是由于配置错误所产生。

Telegram 创始人帕韦尔・杜罗夫（Pavel Durov）在他的 Telegram 频道上写道，“Telegram 的日增注册用户数量远远地高于日常，出现了爆炸式增长，我们在一天内新增了 7000 多万来自其他平台的转移用户。”

杜罗夫表示，Telegram 一些美国用户可能感受到网络访问速度较慢的情况，这是由于数百万人突然同时匆忙涌来注册的原因所导致，这不会有太大的影响，Telegram 的服务对大多数人来说都是友好和正常的。

欧盟反垄断事务主管马格里・维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，Facebook 网络的宕机事件显示出全球对部分大型科技公司的过分依赖，这种情况必须通过发展更多竞争对手来加以扭转。与此同时，俄罗斯政府监管机构也表示，Facebook 的断网事件表明，莫斯科开发自己的主权互联网平台和社交网络的做法是正确的。

市场人士表示，Facebook 旗下 WhatsApp 长达近 6 小时的断网影响了使用数字加密货币进行俄罗斯石油资产的交易。但如果用户快速切换到 Telegram 等替代平台，WhatsApp 断网所产生的不利影响将会被降低。