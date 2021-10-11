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华为李小龙谈手机维修被泄密：有全盘加密，只要密码安全就不会数据泄露

2021/10/11 14:23:35 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 11 日消息 今日有网友在社交平台称，自己因为修手机被心有不轨的维修人员非法获取隐私信息，致使被骚扰的遭遇。好在这位用户报警后未造成进一步损失，而公安机关对窃取和发送不法信息的员工作出拘留 5 天的处罚。

因此，大量网友纷纷表示了自己的担忧和不解。后有专业人员解释称，手机这类电子产品大多都有全盘加密，即使不法分子拆机获取到了 Flash 存储也不容易还原数据。

随后，华为手机产品线副总裁李小龙表示肯定：手机有全盘加密，只要密码安全就不会数据泄露。他还特意提了一下华为手机，表示自家手机还有专门的维修模式，无论什么情况都不需要告知维修人员手机密码或关闭手机锁屏密码。

IT之家了解到，全盘加密（Full-disk encryption）是一种对用户的隐私保护手段，但也不是无法破解的。例如此前因为苹果拒绝为刑事案件的 iPhone 提供解密，美国 FBI 不得不寻求 IBM 等企业的帮助才得以破解。

Android 的安全加密方面，谷歌将加密分为全盘加密和文件级加密（Android 7.0 引入）两种，全盘加密在 Android 4.4 中引入，在 Android 5.0 中做了比较大的更新，并从 Android 6.0 开始强制开启，只有当授权用户登录设备时才会解开加密程序。

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关键词：华为手机密码隐私泄露李小龙

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