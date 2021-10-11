四川倡议节电：空调制热不高于 20℃、居家尽量利用自然光等

IT之家 10 月 11 日消息 今日，四川省发布《关于全省节约用电倡议书》，倡议全社会联合行动，共同做好节约用电工作，减少空调使用时间，设置制冷温度不低于 26℃，制热温度不高于 20℃ 等。
以下是倡议书的具体内容：
一、机关单位带头节电
全省各级党政机关要积极创建节约型机关，带动全社会节约用电。减少空调使用时间，设置制冷温度不低于 26°C，制热温度不高于 20°C。
减少照明时间和数量，出门随手关灯，杜绝“白昼灯”“长明灯”“无人灯”；下班切断一般办公设备电源；低层办公场所倡导使用步行梯，减少电梯使用。
二、景观照明控制用电
控制城市灯光秀，压减夜间景观照明及各类广告灯用电时间。
三、商业场所合理用电
努力提高节约用电意识，提倡商场、酒店、写字楼等场所在用电高峰时段自觉减少使用或停用大功率用电设备和非必要照明灯具，积极推广使用节能型电器；做到走廊、楼道等公共区域照明“人走灯灭”。
四、家庭社区节约用电
鼓励广大群众居家尽量利用自然光，不开“长明灯”，尽量使用高效率、低能耗电器；合理设置空调温度，减少空调使用时间和频次；不使用电器时关闭电源，减少待机耗电；小区公共照明使用节能灯具；倡导绿色出行，电动汽车、电瓶车尽量利用夜间负荷低谷充电。
五、工业企业科学用电
工业企业要科学合理安排生产班次，积极采用符合国家能耗标准的节能设备；通过调班运营、错峰运行等方式，支持缓解用电高峰时段供电压力；避免设备空载运行，有序使用高耗能设备；规范使用空调、照明等用电设备设施，减少非生产、非必需用电，尽量节约电量用于生产环节。
IT之家了解到，国家统计局数据显示，今年 1-8 月，全社会用电量同比增长 13.8%，各地供电紧张，多地限电，“限电停工潮”席卷全国，多个企业更是拉闸限电。