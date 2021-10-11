【IT之家评测室】华硕 ProArt 创 16 评测：创意旋钮加持，旗舰配置驱动

就在上周，我们制作了华硕的灵耀 Pro16 的图文和视频，它给我的印象还是相当不错的，创新的 DialPad 虚拟旋钮也很有特点，但有两个点还是比较遗憾的，一是虚拟旋钮在实际使用中手感没有差异，容易滑出去；二是不支持 PD 充电。但华硕在当天的发布会上其实还发布了定位更高的 ProArt 创 16 系列。ProArt 创 16 在硬件上查漏补缺，是一台真正的生产力怪兽。

IT之家此次也是收到了 R9-5900HX/32G/2TB（Raid 0）/RTX 3070/2.5K 120Hz IPS 屏配置的 ProArt 创 16 工程机，在本文中我们就来看看它的表现吧。需要注意的是，上述存储配置在实际销售中是不存在的，目前在售的版本分别是：

R9-5900HX/32G/1TB/RTX 3070/2.5K 120Hz IPS 屏

R9-5900HX/32G/2TB（Raid 0）/RTX 3070/4K OLED 屏

金属工业风

ProArt 创 16 一拿上手就给人以十足的厚重感。作为一台 16 寸的大屏笔记本，在通体金属的加持下重量达到了 2.4Kg，与一般的游戏本重量相当。当然这样的重量下硬件也是十分强悍的，它通过了美国军事标准 MIL STD 810H，在恶劣环境也能保证安全。

A 面只有一个平整简单的 ProArt Logo，观感更加低调商务。

奇怪的是，虽然整机非常重，但 B 面不支持单手开合，最大开合角度约 150°。展开 B 面后就能看到一块兼具准确色彩和高分高刷的好屏了。这块屏的具体素质IT之家会在下文详细测试。屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头有物理防窥拨片，下方也有一处“ASUS”的 logo。

一眼看到 C 面，就会被那个下凹的旋钮所吸引。由于经常需要调时间轴调笔刷粗细之类的操作，专业的剪辑师键盘往往会搭载多个旋钮和快捷键，而华硕开创性的在 ProArt 系列加入了实体的旋钮，用来剪视频效率非常高。

同时在方向键的旁边也有一个可以自定义宏的按键，可以设置成 Adobe 软件中的特定功能，非常好用。

回到键盘，这个键盘布局相当靠谱，数字小键盘，全高方向键和独立电源指纹一体式按键都有了，希望华硕的游戏本也能采用这个布局，数字小键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。

下方触控板非常大，手感顺滑舒适，支持 1024 级手写笔，可以当作一个简易的触控板使用，并且下方还有罕见的实体三键，能够显著减轻长时间工作带来的手指疲惫。

最后来看下 D 面。D 面的设计也很独特，进风口非常大，且还做了一个 StudioBook 的 Logo 阳刻。D 壳内藏两个 6W 的大功率喇叭，在哈曼卡顿的调音下音质相当不错。稍后IT之家会为大家拆开后盖一窥其中究竟。

为了适应办公和生产力群体的需求，ProArt 创 16 的接口也是相当丰富，整机共有两个 USB Type-A 3.2 GEN 2，一个 SD EXPRESS7.0 高速读卡器，两个 USB Type-C 3.2 GEN2（支持 DP 输出和 PD 充电）、240W DC 电源接口、HDMI 2.1 和千兆网线接口。外出完全不需要携带拓展坞和大电源，一定程度上提升了便携性。

生产力十足的“电竞屏”

ProArt 创 16 有两个屏幕版本，2.5K 120Hz 的 IPS 屏和 4K 60Hz 的 OLED 屏幕。相对来说 2.5K 120Hz 的版本可以兼顾设计与游戏，4K 60Hz 的 OLED 屏幕则是纯粹生产力了。我们这边收到的是 2.5K 120Hz 的版本。

驱动版数据：

我们把分辨率调整到了最高的 2.5K，亮度也手动调整到最高。然后用校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 99.7% 的 sRGB，83.8% 的 Adobe RGB 和 98.6% 的 P3 色域，亮度约也达到了 HDR500 的要求，是一块又大又亮又快的好屏。

色准表现也是相当不错，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.27，最大 ΔE 也只有 0.92，看来是有做出厂校色的，属于是专业级别的色彩表现了。

硬件设计

为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入的了解，我们直接把它拆开，边拆边介绍。拧开 D 面螺丝，即可从转轴进风口处撬开卡口，可以看到上方是双热管六风扇的散热设计，热管下方分别是 5900HX 和 RTX 3070, 完全是游戏本级别的配置。

我们更新最新 BIOS，并打开“渲染模式”单烤 FPU 15 分钟，功耗稳定在 70W 左右，温度稳定在 95℃，这个性能释放还是不错的。

显卡方面，这个 RTX 3070 是 90W 的版本，但由于支持 Dynamic Boost，因此单烤显卡时可以达到 105W 的最大功率，温度 71℃，压力不大。

双烤 15 分钟，CPU 稳定在 45W 89℃，GPU 则稳定在 90W 72℃，均能到到预设 TDP，没有发生降频。

热管下方是双通道内存，三星颗粒，16G+16G 双通道，频率为 3200Mhz，可以应付大规模渲染的需求。

硬盘方面可就有意思了，众所周知今年 AMD 处理器的笔记本都是不支持 PCIe 4.0 的硬盘的，因此速度上线就被限定死了在 3Gbps 左右这个程度了。而 ProArt 创 16 采用了非常独特的 Raid 0 技术，将两块西数 SN730 硬盘并联，使得速度和容量都翻倍了，获得了一块又大又快的 2T 硬盘。

最下方是一块 90Wh 的电池，支持 PD 充电，在外可以与手机共用充电器。

可办公可剪辑亦可网游

接下来我们就来看看它的理论跑分和实际体验吧。首先是这枚 AMD 移动端的旗舰级处理器 5900HX，它拥有 8 核 16 线程，基准频率 3.3GHz，最高加速频率可以达到 4.6GHz。实测 R15 最高跑分 2320，最低也有 2152，差距仅 6% 左右。

R20 单核跑分 582 分，多核跑分 5301 分。

R23 单核跑分 1485 分，多核跑分 13371 分。可以看出上述跑分都是移动端的旗舰级水准，并且性能释放做的也很到位。

接下来我们进行一下 GPU 性能跑分，在 TimeSpy 中，最终得分为 9308 分，是 3070 的正常水准，可以在 2K 分辨率下流畅运行大部分游戏。

作为主打生产力的创意工作本，我们首先测试一下一些生产力软件的 BenchMark，首先是 PCMark10，最终得分为 6783 分，分数非常之高，可以应付所有日常使用和大部分数位内容创作需求。

在 SPECviewperf 13 工业软件的测试结果如下：绝大多数渲染项目都可以流畅进行，用来建模完全 OK。

最后我们还测试了一下视频剪辑软件 Adobe PR 的 PugetBenchmark，PR 得分为高达 864 分。

从上述的生产力软件测试结果我们可以看出，ProArt 创 16 可以应付绝大多数的的生产力场景，不论是剪片修图还是 3D 渲染都可以胜任，专业用户一本就可以满足。

那么在工作之余，它能否玩玩游戏呢？我们也进行了几款主流游戏的测试。需要注意的是，由于机器内置的 RTX 3070 驱动是 NVIDIA Studio 驱动，因此优化是更偏生产力和稳定性的，游戏帧数会有一定降低，有游戏需求的可以自行下载最新的 Game Ready 驱动。

《CS:GO》2560*1600 的分辨率下运行 BenchMark 可以运行在 202 帧，跑满 120Hz 屏幕不成问题。

在配置要求更高的《APEX 英雄》中，2560*1600 分辨率最高画质下，能维持在 130 帧上下，体验堪称完美。

接下来我们来挑战一下 3A 大作，我们在 2560*1600 分辨率下运行《古墓丽影：暗影》的最高画质 BenchMark，最终平均帧率为 72 帧，因此我们可以在中高画质下游玩绝大多数 3A 大作，实在不行还有 DLSS 的加持，流畅游玩肯定没啥问题。

《彩虹六号：围攻》有自带的 Benchmark，实测在 2.5K 分辨率最高画质下能跑到 176 帧，提升相当明显。

在热门国产游戏《永劫无间》中，ProArt 创 16 可以在 2.5K 分辨率最高画质下流畅运行在平均 85 帧左右。

接下来我们测试一下配置要求更高的游戏。在《绝地求生》中，我们开启最高 2.5K 分辨率极高画质，游戏时帧数一直在 115 帧左右上下浮动，配合这块高刷屏体验非常好。

在小岛秀夫出品的 3A 大作《死亡搁浅》中，2.5K 最高特效下，我们开启品质档 DLSS，帧数高达 113 帧左右。

在《古墓丽影：暗影》的 2.5K 最高画质下，可以达到 72 帧，高分辨率畅玩不成问题。

在光追大作《控制》中，2.5K 最高分辨率最高画质打开 DLSS 下平均 59 帧左右，想要顺畅玩建议降低一档画质。

最后一款游戏是《赛博朋克 2077》，最近经过一番更新帧数又下滑了几帧，这个优化真是没谁了。ProArt 创 16 在 2.5K 超级光追画质下平均 45 帧左右，想要好好玩可能还得开到 1920*1200 分辨率。

特别功能

ProArt 创 16 是一台定位特殊的创意工作本，因此在软件上也与传统笔记本有些不同，除了上面说的 Nvidia Studio 驱动以外，它还出厂自带了 ProArt Creator Hub 控制软件，是为创意工作者打造的控制中心。在左下角就可以方便的切换性能模式，或者用自带的校色程序校色，无需再下载第三方校色软件。

在控制设置界面可以自定义旋钮和功能键，并自定义它们在 Adobe 系列软件中的独特功能。

此外还有华硕电脑自带的 Ai 降噪麦克风选项，在开会的时候有效过滤杂音，提高商务人士的工作效率。

总结：戳到创意工作者心坎里了

据我所知，有一些剪辑大师们用的特制键盘上面甚至只有几个旋钮和一排快捷键，可以说旋钮和自定义快捷键可以大大提升创意工作者们的生产力，而华硕率先捕捉到了这种需求，在笔记本上引入了这样的一枚旋钮。不仅是旋钮，还有出色的屏幕、强劲的性能和军规级别的安全性，可以说这就是创意工作者们心中的梦想工作站了。

不过最让笔者意外的还是价格，众所周知今年高配置笔记本的价格可谓魔幻，满足特定需求的创意工作本更是十分昂贵。而 ProArt 创 16 的溢价并不高，RTX 3060 版仅需 10999 元，RTX 3070 版也只要 13999 元，考虑到年份和定位，这个价格属实良心；除此之外，还有英特尔至强 W-11955M 处理器 + RTX A5000 专业卡的顶配工作站版，售价 39999 元。有特定领域需求的朋友们可以关注一下。