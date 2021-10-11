全球电子供应链调查：5 成厂商报告材料价格猛涨，80% 制造商缺少合格工人

10 月 11 日报道，近日，国际电子工业联接协会（IPC）调查采访了包括北美、亚太和欧洲三个地区的数百家企业，发现 88% 的受访者经历了半导体及相关组件交货时间增加的情况，31% 的受访公司订单交付延迟了 8 周及以上。

根据调查，材料成本和劳动力成本上涨、订单积压、库存减少等是绝大多数电子制造商所面临的问题。5 成以上的厂商认为材料价格上涨十分显著，近 7 成公司的劳动力成本出现上涨。

此外，技术人才的招聘和留任也是个大问题，北美和欧洲均有 60% 以上的公司难以招聘到技术人才。IPC 首席经济学家兼本次调查的首席研究员 Shawn DuBravac 说：“供应短缺和其他混乱正在影响全球电子供应链以及这些制造商服务的每个下游行业。”

以下是芯东西对 IPC《全球电子制造供应链现状（The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain）》报告的编译、解读。

9 成受访者称材料价格上涨，仅 7% 厂商称今年可以解决缺芯问题

在疫情期间，材料成本、劳动力成本、订单、产能积压是公认有所上涨的关键业务指标。

事实上，90% 的受访者发现材料价格有所上涨，仅有 2% 的厂商认为材料价格有所下滑。与之对应的则是超过 65% 的受访厂商认为很难从供应商那里获取到所需材料。

在调查中，超过 52% 的厂商选择“半导体短缺导致其向供应商支付的价格显著升高”，没有厂商认为半导体等材料价格显著下降。

▲ 90% 的公司认为半导体短缺导致原材料价格有所上涨

报告显示，三个地区的绝大部分厂商都感受到了材料价格的上涨。北美、欧洲和亚太分别有 90%、93% 和 87% 的厂商认为材料价格有所上涨。

在较大的材料价格和库存压力下，大多数厂商不看好半导体短缺问题能够在 2022 年下半年之前解决。

相比于 58% 的厂商认为半导体短缺将在 2022 年下半年之后得到解决，只有 7% 的厂商认为半导体供应紧张能够在 2021 年之前被解决。

大多数厂商预计，在未来 6 个月，材料价格将会继续上涨，订单、销售产能利用率等指标将相对稳定。

▲ 当前供应链关键业务指标走向

7 成以上北美公司称供应商库存正在减少，亚太地区企业压力较小

受库存影响，大部分制造商报告称，订单积压的情况正在增加。这也加大了大部分厂商对库存的担忧，仅有 10% 的公司称自己供应商的库存正在增加。

相比之下，亚太厂商的库存压力最小，仅有 43% 的受访者认为供应商的库存在减少，北美和欧洲受访厂商的比例分别为 74% 和 65%。

▲ 北美地区厂商关键业务指标走向

由于订单积压、材料和劳动力成本上升，供应链厂商的利润率也有所下滑。尽管订单数量普遍增长，但超过 77% 的厂商表示自身利润率没有变化或有所下降。

从地区来讲，库存压力最小的亚太地区厂商利润率情况相对较好，有 25% 的厂商称利润率有所上升，欧洲和北美地区的比例分别为 17% 和 22%。

面对这样的调查结果，IPC 总裁 John Mitchell 评论称：“虽然人们对半导体短缺问题给予了大量关注，但需要指出的是全球电子公司正面临更多的短缺、订单积压、库存减少以及材料价格上涨等问题。”

他还强调，目前的情况不能继续下去，如果半导体短缺像大多数公司担心的一样，延续到 2022 年以后，上述问题将对电子制造相关的所有行业造成严重后果。

劳动力成本上升显著，4 成厂商选择涨薪留人

对很多厂商来说，还有一点影响到了它们在疫情中的运营，那就是劳动力成本。

整体看来，劳动力成本的上升指数在所有指标中排名第二，68% 的厂商认为劳动力成本有所上升，仅有 2% 的厂商认为劳动力成本有所下降。

事实上，4/5 的制造商称，很难找到合格的工人，其中 37% 的公司遇到了极端困难，认为寻找合格工人很简单的比例只有 1%。

▲ 8 成厂商认为难以找到合格的工人

除了工人，技术人员的招聘和留任难度也有所提升。调查显示，超过 57% 的厂商提到招聘或寻找技术人才的难度在提升，只有 11% 的厂商称更易于招聘或寻找技术人才。

尽管 3 个地区的公司都面临招工问题，但欧洲、亚太和北美地区的招工情况存在一定差异。相较于 79% 的北美公司和 63% 的亚太公司认为劳动力成本上升，欧洲公司面临劳动力成本上升的比例仅为 45%。

而在技术人员的招聘上，亚太地区的公司更容易招聘到技术人员，北美和欧洲两个地区均有超过 60% 的公司称招聘难度在上升，亚太地区公司的这一比例仅为 33%。

在未来 6 个月，劳动力成本上升仍是除材料成本外上涨最高的指标，但是不少厂商认为技术人员的招聘难度会在未来有所下降。

相比之下，北美和欧洲厂商对此最为悲观，2 个地区都有超过 40% 的厂商认为未来 6 个月技术人员的招募难度会继续上升，而亚太地区只有 2 成左右的公司同意这一看法。

为了解决用工难问题，不少公司采取了提升现有员工技能、提高工资、提供额外培训、增加工作时间灵活性、通过学徒/实习等方式开发人才、提供额外的好处、额外奖金、寻求专业协会等方式。

其中，提升现有员工技能是最多公司选择的方式，46% 的公司都选择了这种方式。此外，44% 的公司选择提高工资，选择提供额外培训和提高工作时间灵活性的公司比例都为 37%。

▲ 为了弥补工人短缺企业所采取的方法

结语：缺芯或将延续至 2022 年下半年，影响全球电子产业发展

半导体短缺问题已成为全球电子、汽车等多个行业需要解决的问题。虽然不少芯片大厂的营收、净利都成上涨趋势，但供应链中的很多厂商正在遭受用工难、材料难、库存难。

而对于台积电、三星等芯片制造厂商来说，虽然它们都宣布了扩产计划，但短期内很难改善当前的缺芯困境。根据本次 IPC 调查，行业普遍认为半导体短缺情况可能会延续到 2022 年之后，这也将对半导体乃至全球电子产业发展造成一定影响。