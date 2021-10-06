SIA：8 月全球半导体销售 471.8 亿美元，续创新纪录

IT之家 10 月 6 日消息 北美半导体产业协会（SIA）公布，全球半导体产业 8 月销售金额达 471.8 亿美元，较 7 月再增加 3.3%，续创历史新高纪录，较去年同期增加 29.7%。

SIA 表示，随着半导体产业提高产量以满足高度需求，近几个月芯片出货量创新纪录。8 月全球半导体销售依然强劲，所有区域市场和主要产品的销售均较去年同期成长。

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美国 8 月半导体销售金额 103 亿美元，较 7 月增加 4.9%，为月增幅度最大的市场，年增 30.6%。中国销售 164.6 亿美元，为全球最大半导体市场，月增 3.4%，年增 30.8%。

日本销售 37.5 亿美元，月增 3.3%，同比增长 23.8%。亚太及其他地区销售 127.5 亿美元，环比增长 2.6%，同比增长 28.2%。欧洲地区销售 39.2 亿美元，环比增长 1.5%，同比增长 33.5%，为同比增幅度最大的市场。

据世界半导体贸易统计组织（WSTS）8 月时预估，今年全球半导体产值可望达 5510 亿美元，将较去年成长 25.1%。今年存储器产值将成长 37.1%，增幅将高居第一; 模拟 IC 产值将成长 29.1%，增幅居第二; 逻辑 IC 产值将成长 26.2%，增幅居第三。