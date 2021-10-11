温州特斯拉车主谎称刹车失灵被判赔 5 万元，并在抖音平台道歉

IT之家 10 月 11 日消息 特斯拉温州刹车失灵事件此前在网上引起了热烈讨论，温州特斯拉车主称自己的 Model 3 失控，温州市汽车工程学会发布了此前特斯拉事故的最新调查报告，中美双方数据均证实去年 8 月温州特斯拉连环撞车事故真相系车主误踩踏板，把油门踏板当刹车踩。

企查查 App 显示，特斯拉（上海）有限公司以“名誉权纠纷”为案由将该车主告上法庭，该案已于 8 月 5 日开庭。

近日，温州市鹿城区人民法院下达民事判决书，认为本案交通事故由第三方鉴定出的原因与责任，与车主在社交平台所述不符，构成了对原告（特斯拉上海有限公司）名誉权的侵害，要求被告在抖音平台上向原告赔礼道歉，置顶持续不少于 90 日，并酌情向原告赔偿损失 5 万元。

▼ 完整判决书在文末

此外，判决书显示，温州车主在交通大队做笔录时，对上述《鉴定意见书》中的鉴定意见没有异议，承认当时确实没有踩刹车，而是把油门当刹车踩了。2020 年 10 月 27 日，交通大队认定该车主应承担事故全部责任。

IT之家了解到，2020 年 8 月 12 日，温州一辆特斯拉 Model3 在行驶过程中忽然失控，之后连续撞了十几辆车才最终停下来。车主陈先生在这场事故中，导致大肠被截 30 厘米，腰骨碎裂，虽然最终勉强活了下来，但生活已发生了巨大改变，甚至走几步都会气喘吁吁。

陈先生当时对某媒体表示，当时这台 Model 3 并未开启自动辅助驾驶，而车辆突然失控并加速，他虽然进行了紧急制动但没有任何用。他还表示，自己是驾龄十余年的“老司机”，绝对不会犯“刹车、油门踩错”的错误。

调查结果发布后，陈先生在某短视频平台发布视频称，当时检测机构无法鉴定是司机错踩油门还是车子质量问题，保险无法理赔；而他为了拿到保险理赔来赔偿邻居而请求检测机构将鉴定结果定为其错踩油门，点击量颇高。

▼ IT之家查看该抖音昵称与账号，均已无法查到