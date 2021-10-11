《杀手》年度版从 GOG 平台下架，此前游戏遭差评轰炸

IT之家 10 月 11 日消息 最近发售的《杀手》年度版遇到了一些问题，有很多 GOG 平台的玩家因为该游戏在某些玩法中加入了在线认证，而对游戏发起了差评轰炸。

起初，GOG 发布了一份声明，承诺为玩家免费退款。然而，他们也表示，不会容忍差评轰炸游戏的做法。

近日，GOG 对该游戏的处理更进一步，直接将该游戏从平台下架了，目前已无法搜索到。

IT之家了解到，GOG 社区管理负责人 Gabriela Siemienkowicz 发表了一份声明称，正与游戏方 IO Interactive 进行讨论，目前的游戏并不适合上架，因此删除了它。

CDPR 的游戏平台 GOG 一直以无 DRM（Digital Rights Management，数字版权管理）作为其主要特色，并且也一直保持着可以离线游玩的传统。

据介绍，虽然 GOG 平台的《杀手》年度版和其他 GOG 的游戏一样也可以离线游玩，但是游戏中的部分任务、解锁新装备等内容需要联线。这导致 GOG 玩家对其进行差评轰炸，游戏在发售不久就得到了 5 分中的 1.4 分。

目前尚不清楚该游戏是否会重新上架，可能 GOG 会获得一个特殊的离线版本，一切都要等 GOG 与 IO Interactive 讨论出结果才能知道。