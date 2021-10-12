2021 年世界最具吸引力的雇主：谷歌、微软、苹果前三

10 月 12 日消息，近日，国际调查研究与管理咨询公司优兴咨询（Universum）发布了“2021 全球最具吸引力雇主”榜单，对于商科学生而言，谷歌在最具吸引力的公司排行榜上名列榜首。

与谷歌一起跻身前五的是微软、苹果、德勤和欧莱雅集团。报告还显示，商学院毕业生更倾向于银行和咨询公司。排名前 20 的银行中有一半是摩根大通和高盛这样的银行，还有麦肯锡公司和德勤这样的咨询公司。

每年，优兴咨询公司都会调查 10 个主要经济体的 20 多万商业、工程和 IT 专业的学生。这份报告中最引人注目的一点是，学生们对科技公司的兴趣日益高涨。尤其是亚马逊在最近几年的排名中迅速上升，从 2017 年的第 26 位上升到 2021 年的第 6 位。

另外，谷歌和苹果多年来一直在商学院学生中占据主导地位。谷歌已经连续五年位居榜首。根据研究生管理研究委员会 (GMAC) 的研究，科技公司也是 MBA 毕业生去向最多的地方。2020 年，科技公司雇佣的 MBA 毕业生比咨询和金融公司雇佣的还要多。原因也在于，随着企业更加关注数字化转型以及其产品和战略对环境的影响，将需要更多的商学院人才来填补这些领域的空缺。