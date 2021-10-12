大疆官宣连发三款新品，有望推出 Action 2 运动相机、御（Mavic）3 无人机

IT之家 10 月 12 日消息，大疆官宣将连发三款新品，时间分别为 10 月 20 日、10 月 27 日、11 月 5 日。

从图中可以看到，官方称“好戏，接 2 连 3”，正好对应了用户比较期待的 Action 2 运动相机，以及御（Mavic）3 系列无人机。

IT之家网友 @江乙己 的推测是：10 月 20 日发布 Ronin Pro，10 月 27 日发布 Action 2，11 月 5 日发布御（Mavic）3，大家有什么不同的观点可以在评论区留言讨论。

以下为此前爆料信息，不保证准确性：

大疆御（Mavic）3 系列无人机的渲染图已经曝光，依旧采用折叠式设计，流线型机身与上代产品类似。产品最具标志性的特征是，云台相机搭载两颗摄像头，印有哈苏字样。

从图中可以看出，这款无人机的顶部摄像头印有 7X 字样，预计为长焦镜头。下方的镜头印有 f2.8 字样，是广角主摄。

根据此前的消息，大疆 Mavic 3 无人机将具有 6000mAh 电池，同时配备高达 1TB 的内置存储。该产品的主摄预计最高可以拍摄 5.7K 分辨率的视频，等效焦距 24mm。

大疆 Mavic 3 预计将采用新的防撞系统，改进了障碍物检测功能。

而大疆 Action 2 此前也有过信息爆料，仅重 56g，配备 1/1.7”CMOS 传感器（F2.8）。

其相机镜头的视角为 155°，最高可拍摄 4K (16:9) 120fps 100Mbps 影片，并搭配 RockSteady 2.0 及 HorizonSteady 电子防震。

大疆 Action 2 使用 LiPo 1S 580mAh 电池，续航为 52 分钟，采用模组化设计，可外接屏幕、电池模组等使用。