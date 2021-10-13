高通宣布 100 亿美元股票回购计划，股价反弹

10 月 13 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，移动芯片制造商高通宣布新的 100 亿美元股票回购计划后，该公司股价在盘后交易中上涨。

高通表示，董事会已经批准了股票回购计划，立即生效，没有设定截止日期。此次回购将是该公司 2018 年 7 月宣布的股票回购计划的补充，该计划还有 9 亿美元的回购授权。

高通股价在盘后交易中上涨 1.27%，至每股 122.95 美元，成功从周二下跌 1.59% 的跌势中反弹。在此之前，富国银行（Wells Fargo）分析师加里・莫布利 (Gary Mobley）发表研究报告，在该股最近的下滑中，他选择下调对高通目标股价的预期，而不是上调股价。高通股价今年累计下跌了 17%。

莫布利在周二的报告中将高通的目标股价从 155 美元下调至 138 美元。他认为，高通在当前环境下表现良好，只是这在很大程度上已经反映在股价上，没有理由促使其上调股价。他写道：“我们不愿通过上调评级来追逐这只股票，因为高通可能达到了最理想的状态。”

莫布利指出，5G 产品周期的新颖性和高通在未来几年实现苹果最高市场份额的例子，表明该公司可能看到了最优的条件，这种情况可能不会持续下去。

尽管如此，莫布利表示，由于芯片供不应求，高通继续优化其组合和利润率，这可能会使其芯片部门的盈利能力好于预期。他还指出，高通的购买规模使其即使在供应受限的环境下也能满足客户需求。

更广泛地说，莫布利写道，一旦芯片需求和供应之间的差距缩小，芯片订单交付期缩短，渠道中的芯片库存开始增加，半导体公司股票可能会开始表现不佳。他补充说：“我们继续青睐那些与半导体周期无关的特殊或长期增长催化剂的股票。”

在 FactSet 调查的 29 位分析师中，18 位对高通股票的评级为“买入”或同等评级，其余 11 位建议“持有”。180.99 美元的平均目标股价意味着还有 47% 的上行空间，该公司将于 11 月 3 日公布第四财季财报。