高通 CEO 安蒙：目前面临的一大任务是 5G 通信芯片如何和苹果竞争

10 月 9 日，《华尔街日报》发表了对新任高通 CEO Cristiano Amon（安蒙）的专访，谈到了半年多以来高通的总体发展战略。

▲ 高通 CEO Cristiano Amon

专访中提到，安蒙正式成为高通 CEO 之前，曾专门于 3 月份飞赴台北与台积电商谈产能问题。他于 1 月被任命为首席执行官，6 月正式接任。专访中，安蒙提到，高通目前面临的一大任务是 5G 通信芯片如何和苹果竞争，以及与苹果的 5G 版权等历史遗留问题。

高通也在争夺更大的中国手机芯片市场份额。在美国对华为限制令之后，这场斗争在过去一年愈演愈烈。

为了鼓励供应商刺激高通的产能，安蒙采取了业内罕见的举措，同意提前支付费用，并签订比以往更长的合同。安蒙在采访中提到，他深深地感到客户对产能短缺的担忧，即使是那些不直接从他们那里购买产品的客户。

安蒙还提到了对 Veoneer 的收购。高通推动汽车行业的动机是，看到了越来越多的汽车制造商现在在仪表板显示器、驾驶辅助功能中使用半导体和其他应用程序。

这一战略给安蒙的 CEO 任期带来了最大的挑战和惊喜 —— 以数十亿美元的价格收购一家汽车技术公司 Veoneer，该公司生产传感器，高通不得不从竞争投标者手中抢夺瑞典的 Veoneer。

高通之前已经与 Veoneer 合作开发自动驾驶系统，但 Veoneer 的管理层希望买家能够提供足够的规模与特斯拉公司等公司以及英特尔的子公司 Mobileye 竞争。当加拿大汽车公司 Magna 在 7 月份以 38 亿美元的现金收购 Veoneer 时，高通感到自身的自动驾驶战略遭到了威胁。

安蒙首先报价 20 亿美元，然后在 7 月份将报价提高到 25 亿美元收购部分业务。Veoneer 的 CEO 反而要求高通竞购整个公司。8 月，安蒙出价 46 亿美元，本月这家瑞典公司最终接受了高通的出价。