HTC Vive Flow VR 头显泄露，采用“虫眼设计”

IT之家 10 月 13 日消息，HTC Vive Flow VR 头显已经曝光，预计将在本周四发布。

爆料者 @evleaks 已经放出了 HTC Vive Flow VR 头显的照片，不得不说，该头显会让佩戴者看起来像个虫子。不清楚头显前面的大黄点是否是透明的，但如果仔细看，设备的前面似乎嵌入了摄像头。

照片还显示，该头显将通过电线与某种管状设备相连，这或许是其计算单元。另一组图片显示，该头显也有内部处理模块，和一个鼓风机式的冷却风扇，支持主动式冷却系统。

值得注意的是，在这些 Vive Flow 的图片中，似乎并没有头带。HTC 可能已经找到了一种方法，使 Vive Flow 在没有头带的情况下也能舒适地佩戴。

IT之家了解到，新的头显还与 HTC 的“Project Proton”极为相似，后者是该公司在 2020 年 2 月披露的混合现实设备原型，具有类似的虫眼设计。

▲ HTC“Project Proton”

图片还给出 了 HTC Vive Flow VR 头显的售价和上市时间，该头显售价 499 美元（约 3218 元人民币），将于 10 月 15 日开启预订，11 月初开始发货。