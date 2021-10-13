内置英特尔处理器，OnexPlayer 壹号掌机 mini 版开启内测招募

IT之家 10 月 13 日消息，今日壹号本官方宣布，开启 OnexPlayer 壹号掌机 mini 版新品内测招募，同时表示产品预计将在 11 月正式发布。目前，这款掌机的外观已经正式公布，其搭载 7 英寸 IPS 屏幕，支持 DC 调光，同时屏占比较高。产品左右两侧集成了游戏手柄，斜线切角的人体工学设计提供了良好的握持感；摇杆以及按键布局精心设计，有着橙色的点缀，整机造型有着类似跑车的动感元素。

性能方面，OnexPlayer 壹号掌机 mini 版的屏幕分辨率暂时未公布。据IT之家了解，这款掌机将搭载英特尔第十一代酷睿 TigerLake i7-1195G7 处理器，4 核 8 线程，睿频可达 5.0GHz，TDP 为 28W。这款旗舰低压处理器集成了配备 96EU 的 Xe 核显，支持 DX 12.1，同时 GPU 频率可达 1.40 GHz，能够满足一般游戏的试用版。

这款产品十分小巧，重量约为 500g 左右，具有良好的握持感。根据预热信息，OnexPlayer 壹号掌机 mini 版将内置双通道 16GB LPDDR 4X 4266Mhz 频率内存，搭载 1TB/2TB PCIe 3.0X4 Nvme SSD，性能接近主流轻薄笔记本，保证游戏性能释放。

官方表示，OnexPlayer 壹号掌机 mini 版招募时间为：10 月 13 日 - 10 月 23 日，内测时间：10 月 25 日 - 10 月 31 日。内测体验官招募链接：点击打开