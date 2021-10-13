临近双 11，京东总部园区 2 号楼“蓝双双”即将启用：科幻外观、智能办公... 建筑面积 53 万平方米

IT之家 10 月 13 日消息，近期，全国工商联发布了 2021 中国民营企业 500 强榜单，在企业员工数排行中，截至 2020 年底，京东以 36.91 万名员工总数成为国内民营企业员工人数最多的企业。

▲ 京东总部园区全景

据京东官方宣布，总部园区内第三个职场 — 京东 2 号楼即将启用，集科幻外观、低碳环保、智能办公、休闲健身、潮流美食于一体，昵称是“蓝双双”，与总部 1 号楼“蓝方方”相视而立。

▲ 京东总部 2 号楼实景

IT之家获悉，京东称，“蓝双双”位于京东总部园区内建筑面积 53 万平方米。其中，即将启用的 C 座建筑面积近 19 万平方米，地上、地下共十七层。

2700 个地下车位，停车。

还有人脸识别。

电梯间首设高效“目的选层”。

工位区宽敞明亮。人脸识别、IP 电话、5G 网络、智能会议系统、4K 显示系统、智能照明系统、视频安防系统… 黑科技无处不在。

环保节能的理念贯穿建造全过程。新风系统将 PM2.5 浓度控制到最低，专业的空气检测团队进行治理和检测。

午休去哪里？六层空中花园了解一下~ 休闲、小憩随你。

健身房、母婴室、洗衣店、便利店…… 贴心的生活配套服务和便捷的基础设施一应俱全。

据官方介绍，近年来，京东面向应届毕业生的招聘力度加大，三年间累计开放 358 个岗位，提供近 4 万个就业机会。此外，京东还拥有多项福利，最高百万安居计划资金支持、全国超过 1 万间免费员工宿舍、“我在京东过大年”暖心资金补助、五年以上老员工大病报销无上限……