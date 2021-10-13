韩媒：中国增加对韩国材料、零部件和设备行业投资，今年达到 50.9 亿美元

10 月 13 日消息，今年前 9 个月，中国对韩国的直接投资额同比增长 25.7%，达到 50.9 亿美元。其中大部分投资将投向材料、零部件和设备行业。

▲ 图源：businesskorea

据韩媒 businesskorea 报道，尽管中国对韩国的投资额增长率低于欧盟（173.2%）和日本（33.8%），但与其他地区不同，这是连续 3 年呈现增长趋势。去年，美国、日本和欧盟减少了对韩国的投资，但来自中国的投资增加了 26.5%。

据业内人士透露，中国的投资重点是半导体和显示器行业，对韩国的投资大部分集中在材料、零部件和设备。一位分析师表示：“在此期间，来自中国的工业投资总计 23.49 亿美元，同比增长 10.4%。”

不过与此同时，业内人士担心中国资本的流入。许多韩国无晶圆厂公司已经在中国资本的控制之下。例如，Dosilicon 目前持有存储芯片开发商 Fidelix 的最大股份，Eswin 在 2017 年收购了 OLED 半导体制造商 WideChips, Silicon Micro Technology 是移动电源芯片制造商 Silicon Mitus 的最大股东。

韩国国际经济政策研究所（Korea Institute for International Economic Policy）表示：“随着美国和欧盟试图控制中国半导体行业，中国对韩国的投资有可能会持续增加。”