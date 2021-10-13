华为 nova 8i 德国上市：不搭载 HarmonyOS 2.0 系统，6GB＋128GB 售价约 2600 元

IT之家10 月 13 日消息 自从上次我们看到华为在中国以外的地方推出智能手机，已经有一段时间了。事实是，华为已经很难在海外推出没有谷歌服务的智能手机，因为没有谷歌服务的设备对海外用户全球客户的吸引力不大。由于美国政府实施的多轮制裁，该公司即将推出的设备也越来越少，甚至出售了旗下的荣耀品牌。即使如此，该公司还是将其最近的中档智能手机带到了欧洲。

今天华为 nova 8i 在德国上市，德国消费者可以在华为德国官方网络商城和德国亚马逊进行购买，6GB+128GB 存储版本售价为 349 欧元（约合 2598 元人民币）。

值得注意的是，两个网络销售平台均会在下单的同时附赠一副的华为 FreeBuds 4i 耳机。预计手机将从 10 月 19 日起开始发货，提供月光银和星空黑两种颜色。

参数配置上，华为 nova 8i 配备了一个 6.67 英寸的全高清 IPS 液晶屏（分辨率为 2376 x 1080），采用高通骁龙 662 SoC。前置 1600 万像素（光圈为 f/2.0），后置四摄分别为：6400 万像素主摄镜头（光圈为 f/1.9），800 万像素 120 度超广角镜头，200 万像素景深镜头以及一枚 200 万的微距镜头（后三者光圈均为 f/2.4），相机具有超级夜拍功能。手机支持 Wi-Fi 6，蓝牙 5.0 和 A2DP、LE 蓝牙协议。接口方面配备有 3.5 毫米耳机接口和 USB Type-C，电池容量为 4300mAh，支持 66W 快充，手机支持侧边指纹识别。，

华为 nova 8i 搭载基于 Android 10 定制的 EMUI 11.0，而不是华为自研的 HarmonyOS 2.0 操作系统，不支持谷歌服务。

IT之家了解到在 10 月 21 日华为会有一个活动。届时华为可能会将该机其带到欧洲的其他市场。此外，华为将利用这次活动发布拥有更好配置，但同样只有 4G 版本的华为 nova 9。