【IT之家评测室】黑鲨 4S 高达限定版评测：定制配件，释放机能

在今年上半年，黑鲨发布了黑鲨 4/4 Pro 系列，它们拥有超快的 120W 闪充，144Hz 电竞屏和出色的性能释放，最关键的是性价比也很出彩。而在最近，黑鲨发布了系列升级款黑鲨 4S/4S Pro，其中 4S 升级了屏幕压感功能，而 4S Pro 则升级到了最新的骁龙 888 Plus 处理器。

IT之家第一时间拿到了黑鲨 4S 的高达限定版，同时还收到了冰封制冷背夹 2 磁吸版和黑鲨 TWS 凤鸣真无线蓝牙耳机高达限定版，在本文中，笔者就给大家分享一下它的实际体验。目前黑鲨 4S 已经开售，8GB + 128GB 版本售价 2699 元；12GB + 128GB 版本售价 2999 元；12GB + 256GB 版本售价 3299 元。黑鲨游戏手机 4S 高达限定版售价 12GB + 256GB 版本售价 3499 元。

一、外观看着就很“游戏”

黑鲨 4S 在外观方面与黑鲨 4 基本完全一致，均为高度 163.83mm、宽度 76.35mm、厚度：9.9mm、重量为 210g，仍然是一台很有分量的游戏手机。正面是一块 6.67 英寸的 FHD+AMOLED 全面屏，由于采用了超小中置挖孔的设计，屏占比非常出众。

黑鲨 4S 拥有玄黑、雾白、和高达限定版三种配色，IT之家本次拿到的是 12G+256G 的玄黑和高达限定版版本。我们这次重点讲讲这个高达限定版。

本次黑鲨 4S 与万代高达 Seed 系列旗下的自由高达机体进行了深度联名定制，从包装到手机到配件均做了高精度还原的自由高达头像，同时，自由高达极具特征的强化翼甲也在机身背面通过线条结构与配色进行完美还原，这也让整个机身背面更具视觉辨识度，在细节方面，独属于自由高达的机体番号、专属搭载舰番号及自由高达制造方扎夫特的 Logo 设计均在机身背面得以展现。自由高达红蓝白的元素也体现在了配套的配件上，稍后我们详细看看。

上方的三摄模组居中横置，像一个防爆盾，如此的设计让它平放在桌上玩音游时也不容易被戳得晃来晃去，这个要好评。

中框则是黑鲨 4S 最亮眼的部分了。黑鲨 4 系列搭载了磁动力肩键，大大提升了便利性和耐用性，而且这个开关的手感还相当不错，拨动起来噼噼啪啪的相当解压。黑鲨 4S 在此基础上进一步升级了手感，相比之前的磁动力肩键减少了晃动，更加紧致了。

除了升降肩键，黑鲨 4S 还在中框上集成了 3 个独立麦克风、2 个独立扬声器和 1 个 3.5mm 耳机接口，不论是以何种角度握持都可以获得优秀的音质体验。值得一提的是，黑鲨 4S 采用了电源指纹一体式的设计，解锁顺畅识别率高。

二、高达配件，一吸即连

配件方面值得单独拿出来说一说。首先是随机附赠的 120w 充电套装，这个充电套装采用了小米充电器 120w（秒充版）的同款设计，不过黑鲨作为游戏手机，散热更为宽裕，所以充的更快。实测 16 分钟就可以充满 4500mAh 的电池，尤其是前几分钟，两分钟就充进了 30% 多的电，可以用来快速回血。这个充电套装不仅可以给黑鲨 4 系列 120w 快充，还兼容 65w 的 PD 快充，可以兼容绝大多数的轻薄本。实测可以为 RedmiBook Pro 激活快充，出门时可以少带一个充电头了。

除了赠送的充电套装外，黑鲨还推出了高达限定的手机壳、散热器黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版和 TWS 耳机黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机。

首先是这个高达限定的手机壳，它延续了机身的蓝白红自由高达设计，但在中间的核心发热处新增了一个导热片，背部有导热硅片，用来和磁吸散热器黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版做配合。

这个黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版可有讲究，它同样采用半导体制冷的原理，连接上 USB-C 的供电便可以在短时间内降温 10 多℃，摸起来相当冰凉。并且由于采用磁吸原理，可以轻松吸附到高达限定手机壳的金属片处，直接导热。

令笔者惊喜的是，这个黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版不仅可以跟黑鲨手机配合，还可以和 iPhone12/13 系列的 Magsafe 配合，轻轻吸就能为 iPhone 散热，让 A14/A15 芯片火力全开。

苹果、黑鲨以外的设备也不用担心，它随机附带了磁性贴片，可以贴到任何平整表面上，可以给任何你想要的设备散热。

配套的耳机从之前的圈铁游戏耳机变成了：黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机 高达限定版。

它同样拥有蓝白红的自由高达设计，与市面上常见的圆润设计不同，它采用了有棱有角的耳机柄设计，颇具个性。

这款耳机最大的亮点是 85ms 的全链路延迟表现，只要下滑进入游戏 Dock 栏，进入游戏配置里的音频设置中开启低延迟音频，就可以享受 85ms 的超低延迟，按下肩键就有枪声，电竞感满满。

三、屏幕和系统都为电竞而生

众所周知，高刷新率可以减少游戏画面的卡顿和拖影现象。在 PC 电竞显示器中，比较普及的高刷新率标准是 144Hz，黑鲨从 4 代开始便将屏幕的刷新率升级到了 144Hz，同时将触控采样率提升到了 720Hz，在游戏空间内可以手动打开，显著提升了操作的响应速度。而黑鲨 4S 也继承了同款好屏。

在游戏以外的日常使用中，这块屏幕也能带来非常出色的体验。黑鲨 4S 的这块屏幕比例为 20:9，分辨率为 2400*1080，采用最新的三星 E4 材料，支持 DC 调光。在系统设置中还准备了几套不同的屏幕色域文件，色温风格也可以无极调节。它还支持可变刷新率，在系统内可以选择 60Hz、90Hhz、120Hz 和 144Hz 的手动设置选项。

根据IT之家的体验，高刷新率是存在边际效应递减的，60Hz 升级到 90Hz 可以提供明显的快感，再往上更多的就是为了降低游戏延迟了，我们在不玩高强度电竞游戏时，可以调到 90Hz 来获得体验和节能上的平衡。

上一代黑鲨 4 Pro 的屏幕压感功能非常好用，可惜的是黑鲨 4 就没有搭载。而此次黑鲨 4S 全系全息搭载了压感功能，在屏幕上下分别有两个压感区域，在游戏时，可以设定为自定义按键，实现一键开镜开枪，按住打开地图，松开关闭地图等功能。

在游戏之外，还可以设置映射不同的功能。比如设置用力按下为返回，用力下滑为 HOME 键，这样手指不用长距离移动，比全面屏手势还方便。

系统方面，黑鲨 4S 搭载了基于 MIUI12.5 的全新的 JOYUI 12.8 系统，这套系统继承了 MIUI 的大部分功能，同时还针对游戏进行了一些多种优化。同时按住肩键或重压左右屏幕即可进入游戏空间，对于新用户，黑鲨设计了一款叫《指尖训练场》的小游戏，在游戏中让用户学会黑鲨的种种黑科技。

除了上文提到的升降肩键和屏幕压感以外，还有语音控制和体感控制。语音控制可以自定义触发语音，然后激活对应键位，比如笔者在《和平精英》中设置了“队友呢救一下啊”，就可以触发信号标记。

体感控制也类似，只要设定好陀螺仪的摆动方向，就可以活对应键位的键位。以上四种辅助工具配合使用，让玩家们手不离开屏幕就可以触发大量按键，减少了其他操作的频率，全身心投入到对战当中。

四、性能才是硬道理

作为一款游戏手机，黑鲨 4S 自然拥有骁龙 870+LPDDR5+UFS3.1 的性能铁三角，日常使用非常流畅。

那么它的性能表现有没有惊喜呢？IT之家现在就来测测看。以下所有测试都在系统默认状态下进行，室温约 26℃，未佩戴散热背夹。首先是大伙喜闻乐见的跑分环节，室温环境下安兔兔 V9 版本中跑分为 720928 分。

体现处理器性能的 GeekBench4 单核跑分为 1022 分，多核跑分为 3470 分，在骁龙 870 手机中也是相当激进的了。

看来黑鲨 4S 在理论跑分上的表现很不错，那么实际游戏体验怎么样呢？

黑鲨 4S 是目前少数适配了《王者荣耀》120 帧模式的手机，在游玩的过程中，得益于出色的性能释放，整个游戏过程中都稳定在 120 帧，帧数完全没有波动，并且温度也不算特别热。

然后是曾经的旗舰机考卷 ——《和平精英》，《和平精英》已经适配 90 帧模式，因此在流畅加 90 帧模式下进行测试。

在帧数图中可以看出，帧率曲线都非常平滑，游戏体验非常顺畅，30 分钟游戏后平均帧率为 89.6 帧，最热处约 40.6℃。此外黑鲨还为《和平精英》适配了“平板模式”功能，此功能下屏幕左侧会生成一个虚拟手柄，这样可以避免传统手机视野遮挡的问题。

接下来是最近上线的射击游戏《使命召唤手游》，与《和平精英》一样，它也已经适配了 90 帧模式，因此我们可以运行在标准画质 90 帧，30 分钟游戏后平均帧率为 88.88 帧，正面最热处仅 38.4℃，完全不需要散热器散热背夹的接入介入也能畅玩。

最后，我们来测试一下跑分软件《原神》。在《原神》的最高特效中，黑鲨 4S 的表现令人惊喜。除了场景切换时会发生不可避免的掉帧以外，其它时候都稳定在 55 帧以上，最终 30 分钟平均帧率为 53.3 帧，可以说是完全征服了《原神》。

不过此时整机还是相当热了，正面最高温度来到了 44.4℃。

此时就要请出我们的黑鲨冰封制冷背夹 2 磁吸版了，虽然不戴散热背夹时本就可以跑满帧数了，对于性能释放没有明显帮助。但最重要的是手感没那么烫了，可以长时间握持游玩.

对于游戏玩家们来说，续航表现也是重中之重，黑鲨 4S 搭载的 4500mAh 的大电池经过IT之家的测试，将屏幕调整至 50% 的亮度和 144Hz 刷新率下，拍摄半个小时的照片、再连续游玩半个小时的《和平精英》、半个小时的《王者荣耀》、半个小时的《使命召唤》和半个小时的《原神》，共消耗了 64% 的电量，配合 120W 的快充，这些电量只要 10 分钟不到就能补满。

五、相机

毕竟是游戏手机，相机的重要性相对来说就不那么重要了，能扫个码就可以。通过调取硬件信息发现，主摄是 4800 万像素的索尼 imx582 传感器。实拍样张中，黑鲨 4S 可以调用 AI 识别当前物体，使颜色更鲜艳，更讨好眼球，不过总体来说进光量有点不充足。

黑鲨 4S 搭载了一个 800 万像素的 IMX355 副摄作为超广角，成像素质尚可，但色调偏暖。

总结

今年上半年黑鲨 4 系列给我印象最深刻的不是它 144Hz 的高刷屏、激进的性能释放，独特的机械肩键和超快的 120w 快充，而是它 2499 元起的定价。这样的定价对于热爱游戏的年轻人和想买第二台手机做游戏掌机的发烧友来说都相当有吸引力。

而我们今天聊的这台黑鲨 4S，在黑鲨 4 系列的基础上查漏补缺，新增了饱受备受好评的屏幕压感功能，并且主流竞技游戏大都适配了高刷新率，同时新增的高达配色也能让老二次元们狂喜。相信在颇有竞争力的价格下，一定为成为游戏玩家们的好选择。目前黑鲨 4S 已经开售，8GB + 128GB 版本售价 2699 元；12GB + 128GB 版本售价 2999 元；12GB + 256GB 版本售价 3299 元。黑鲨游戏手机 4S 高达限定版售价 12GB + 256GB 版本售价 3499 元。