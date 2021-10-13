16999 元，“心系天下”三星 W22 5G 手机发布：IPX8 防水折叠屏，附带 S Pen

IT之家 10 月 13 日消息，三星今日在杭州大剧院-悦亮四季剧院发布了“心系天下”三星 W22 5G 手机，售价 16999 元。

三星 W22 5G 手机以三星 Galaxy Z Fold3 5G 手机为原型进行升级，整体机身采用了黑色设计，铰链部分为金色，同时，机身背部印有“心系天下”Logo。

同时，三星为 W22 5G 手机推出了专属的手机壳，同样采用黑色设计，手机壳一侧印有“心系天下”Logo，铰链处配有放置 S Pen 手写笔的插槽。

此外，三星 W22 5G 手机的手机盒也经过了特殊设计，采用礼盒式的对开设计，中间一个大大的“心系天下”金色封签，内部也同样印有文字与“心系天下”Logo，看起来确实商务感十足。

IT之家了解到，三星 W22 5G 手机搭载 7.6 英寸 2208 x 1768 Dynamic AMOLED 屏，具有自适应 120Hz 刷新率，配备屏下前置摄像头。

三星 W22 5G 手机搭载骁龙 888 处理器，配备 16GB＋512GB 存储，支持 IPX8 防水，售价 16999 元，附带 S Pen 手写笔。

作为对比，三星 Galaxy Z Fold3 5G 存储为 12GB + 512GB，售价为 14999 元；S Pen 手写笔需单独购买，售价 349 元。

三星 W22 5G 手机已开始预售，明日（10 月 14 日）上午 10 点正式开售，大家可以点击下方卡片查看详情。