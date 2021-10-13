【IT之家开箱】500 元内降噪小金刚，一加 Buds Z2 图赏：支持 40dB 主动降噪，38 小时超长续航

在今天进行的一加 9RT 新品发布会上，一加同时带来的新款一加真无线降噪耳机 —— 一加 Buds Z2，全新升级的一加 Buds Z2 带来了多项重要的更新，新款一加 Buds Z2 支持主动降噪以及通话降噪双降噪能力，同时还拥有 38 小时超长续航，耳机和充电盒充电 10 分钟，就可以畅听音乐 5 小时。

IT之家已经拿到一加 Buds Z2 无线降噪耳机，接下来我们通过具体的图赏细节，来看看一加 Buds Z2 的各项功能。

第一部分：开箱

一加 Buds Z2 采用了红白撞色外包装，这一点与上一代产品几乎一致，这里配色是夜黑，打开包装后映入眼帘的就是精致的黑色充电盒。

一加 Buds Z2 无线降噪耳机依旧延续了 Buds Z 系列产品经典的设计，鹅卵石形状的充电盒非常小巧。

配件上，一加 Buds Z2 提供 3 组不同尺寸的硅胶耳塞供用户替换，可根据实际的使用习惯进行选择以此获得更好的佩戴效果和降噪表现。另外，一加 Buds Z2 还附赠一根 Type-C 充电线，支持有线快充。

第二部分：产品细节

一加 Buds Z2 降噪耳机在尺寸上进一步减小，相比前代产品尺寸小了 15%，有着更加轻快无负担的重量表现，更加贴合耳朵。这次一加 Buds Z2 保留了 Buds 系列耳机产品 CD 纹设计，CD 纹区域触感独特，同时也是耳机的操控区。全新一加 Buds Z2 降噪耳机通过 IP55 防水防尘认证，即便是在下雨天气或是出汗场景下，也可以保证耳机相关元器件的使用寿命，除此之外，一加 Buds Z2 的充电盒同样获得了 IP X4 的防水表现。

用户可以在 CD 纹区进行相关的触控操作，以此在通话或是音乐场景下进行控制，音乐模式下，单击默认是播放或暂停，双击默认是切换下一首，三击默认是切换上一首。以上三种操作可以通过 App 进行专门的定制，可以在上一首、下一首、播放/暂停、唤醒语音助手几种操作下根据习惯自定义。

默认情况下长按 1 秒可切换噪音控制模式，通话状态下触碰两下即可接听或挂断电话，长按 3 秒拒接电话。这些操作只需要通过耳机就可快速完成。

一加 Buds Z2 充电盒支持与一加设备或搭载 ColorOS 11 以上的设备开盖闪连功能，当手机蓝牙打开并开启一加 Buds Z2 充电盒，手机将会自动弹窗提醒连接，无需繁杂步骤即可快速配对。

一加 Buds Z2 降噪耳机具备主动降噪功能，降噪深度可以达到 40dB，开启主动降噪后，立即可以将自己与嘈杂的背景声隔开，专注音乐，带来沉浸式的体验。在需要聆听四周声音的情况下，只需要轻轻一触就能开启一加 Buds Z2 降噪耳机的通透模式，即使不摘下耳机也可以清晰的与身边人交谈。

在通话降噪表现上，一加 Buds Z2 采用三麦克风 AI 通话降噪设计，三颗麦克风配合 AI 算法可以有效的降低环境干扰，专注清晰通话。除了 AI 通话降噪，一加 Buds Z2 降噪耳机同时支持物理抗风噪设计，即便是在骑行或是运动场景下，也依旧可以削弱风噪干扰。

全新一加 Buds Z2 降噪耳机采用了 11 毫米大尺寸动圈单元和柔性复合振膜设计，配合独家的 Dirac Audio Tuner 可以大幅提升音质，除此之外，一加 Buds Z2 降噪耳机还支持杜比全景声，配合一加手机可以带来更加真实的沉浸式体验。

互联和功能表现上，一加 Buds Z2 支持蓝牙 5.2 低延迟双传技术，可使左右耳同步接收蓝牙信号，带来更加稳定的链接，同时 94 毫秒的低延时也能保证观看视频时音画同步。一加 Buds Z2 兼容 iOS 和安卓设备，可以在不同设备之间快速切换。内置传感器可自动检测耳机佩戴状态，取下耳机音乐会自动暂停，重新佩戴即可播放。一加 Buds Z2 降噪耳机很好的集成了 Breeno 语音助手功能，三次捏耳机柄即可唤起 Breeno 语音助手，方便快捷的执行相关操作。

这次一加 Buds Z2 最重磅的升级无疑是大大提升了续航表现，一加 Buds Z2 关闭主动降噪可以实现长达 7 小时的音频输出，配合满电充电盒可以实现长达 38 小时的超长续航表现。即便是开启主动降噪功能，一加 Buds Z2 耳机也可实现 5 小时的音频输出，配合满电的充电盒可以带来 25 小时的持久续航。基本可以告别耳机续航焦虑的烦恼。

全新一加 Buds Z2 支持有线快充，耳机 + 充电盒充电 10 分钟即可带来 5 小时的续航表现，对于热爱音乐的年轻群体或是常常通话的商务办公人群非常友好，只需要极短时间就能快速补充电量。

一加 Buds Z2 作为一加 Buds 系列耳机的又一款力作，对于消费者而言无疑是惊喜的，无负担快捷操作，38 小时超长续航，40dB 深度降噪以及实用的通透模式、通话降噪等功能，为用户带来了享不尽的沉浸式音频体验。不到 500 元的价格可以说是这个价位段上的最强王者，如果想要更换一款轻快好音质，并且有着长久续航的无线降噪耳机，那么一加 Buds Z2 无疑是个非常不错的选择。