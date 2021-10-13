部分华为等品牌手机预警“甘肃定西市临洮县 8.3 级地震”，官方：该时间段内未发生地震事件

IT之家 10 月 13 日消息，据多位IT之家网友投稿，华为品牌手机今日晚间七点左右出现了一条“甘肃定西市临洮县 8.3 级地震”的预警信息。
据甘肃省地震局官方通报，部分华为等品牌手机用户及机顶盒收到一条关于“甘肃省定西市临洮县发生 8.3 级地震”的地震预警信息。经核实，甘肃省定西市临洮县在该时间段内未发生地震事件，具体情况正在进一步核实中。
IT之家了解到，10 月 5 日也出现了“四川省泸州市纳溪区 8.1 级地震”误报情况，四川省地震局表示系自动处理系统技术故障。
IT之家 10 月 13 日消息，据多位IT之家网友投稿，华为品牌手机今日晚间七点左右出现了一条“甘肃定西市临洮县 8.3 级地震”的预警信息。
据甘肃省地震局官方通报，部分华为等品牌手机用户及机顶盒收到一条关于“甘肃省定西市临洮县发生 8.3 级地震”的地震预警信息。经核实，甘肃省定西市临洮县在该时间段内未发生地震事件，具体情况正在进一步核实中。
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