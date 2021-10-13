5499 元，小米米家首款“高端冰箱”十字四门尊享版 550L 明日 0 点开售

IT之家 10 月 13 日消息，小米米家冰箱十字四门尊享版明日（10 月 14 日）0 点正式开售，售价 5499 元。官方称，米家冰箱十字四门尊享版 550L，是小米米家首发款高端冰箱。
下面是米家冰箱十字四门尊享版新特性：
① 高能正负离子群，主动杀菌更放心：100% 冷藏室覆盖率、2 小时快速除菌 99.9%、长效除菌净化。
② 冰晶原石肌理，给厨房加点艺术感：万次超精细打磨。
③ 7 大独立分区，精细分储，不用担心食材串味：包括母婴臻品空间、美颜养生区、宽幅变温锁鲜舱、保湿储鲜室、超宽果蔬养鲜盒、冷藏室、冷冻室等。
④ 还有静音阻尼，开合如丝般顺滑；超导速冷料理盘，导冷速度提升 78.7% 等；
IT之家获悉，米家冰箱十字四门尊享版产品尺寸为深 690mm X 宽 910mm X 高 1902mm；厨居一体化设计，释放更多家居空间。搭配 90° 直角开门，抽屉直拉，顺畅取物。金属背板传导搭配 360° 环抱出风，避免直吹食材导致风干水分。
米家冰箱十字四门尊享版采用独立控冷风道，搭配 NTC 热感测温。进行每秒 10 次控冷测算。三挡温度任你选择，满足不同食材存放需求。
米家冰箱十字四门尊享版支持宽幅变温锁鲜舱 5°C 一 -20°C 宽幅调温，26 挡温度随心选择，独立循环，冷冻冷藏自由切换。满足不同食材对温度的需求。
米家冰箱十字四门尊享版支持一级能效，测算综合耗电为 0.79 度电/天，37 分贝安静运行。
米家冰箱十字四门尊享版支持连接米家 App, 即可远程调节冰箱温度、模式，门未关及时推送消息。冰箱状态一目了然。
米家冰箱十字四门尊享版支持小爱同学控温调节。模式选择、温度设置，都不在话下，一声小爱同学，通通都搞定。