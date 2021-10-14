Bose 推出便携式蓝牙音箱 SoundLink Flex：支持防尘防水，续航 12 小时

IT之家 10 月 14 日消息，Bose 今日推出了一款新的便携式蓝牙音箱 SoundLink Flex，采用了坚固的外观设计，售价 149 美元，防尘防水等级为 IP67，电池续航时间为 12 小时，Bose 称就其尺寸而言，其音频性能“令人震惊”。

SoundLink Flex 宽 7.9 英寸（约 200.66 毫米），高 3.6 英寸（约 91.44 毫米），厚 2.1 英寸（约 53.34 毫米），重量略高于 1 磅（约 454 克），外形非常紧凑，并有一个内置的实用环，可连接到卡扣上，提供三种颜色：黑色、烟白色和蓝色。

SoundLink Flex 的内部采用定制的变换器，Bose 称其是“能够容纳的最大的”，能够产生“你能在胸口感觉到的低音”。通过使用 Bose 称之为“PositionIQ”的功能，该音箱可以检测到其所处的方向 —— 直立、悬挂或平躺，并相应地调整音频输出。

SoundLink Flex 音箱有一个硅胶背板和粉末涂层的钢格栅，Bose 声称可以抵御腐蚀，并抵御紫外线导致的任何变色。有了 IP67 的防尘放水等级，游泳时也不用再怕掉到水里，而且 Bose 称当该音箱掉进水里的时候会浮在水面上。

SoundLink Flex 没有什么特别“智能”的功能，但可以与家里的任何 Bose 智能音箱或声霸连接起来。而且可以将它与另一个 SoundLink Flex 或不同的 Bose 便携式音箱进行立体配对。该音箱还有一个内置麦克风，用于接听电话和与手机上的语音助手互动。

IT之家了解到，SoundLink Flex 的价格为 149 美元（约 959 元人民币），已在美国官网开售。