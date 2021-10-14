联想预热拯救者 M500 无线游戏鼠标：10000 DPI，对称设计

IT之家 10 月 14 日消息，今日联想发布海报，对拯救者 M500 无线游戏鼠标进行预热。该产品支持有线/2.4G 无线双模连接，使用 Type-C 接口，模具为对称设计，适合左右手。鼠标搭载 RGB 灯光效果，提供幻影黑、冰魄白两种配色。

目前联想拯救者在售的 M600 电竞游戏鼠标价格为 299 元，支持三模连接，最高 16000 DPI。拯救者 M500 无线游戏鼠标的配置稍低一些，其光电传感器最高支持 10000 DPI，加速度 20G，追踪速度 100 IPS，预计售价将低于 M600。

IT之家了解到，拯救者 M500 鼠标 采用了 30M 主按键微动，同时滚轮配备 100W 转长寿命编码器。鼠标为免驱设计，支持 800/1600/3200/4000/5000/10000 七档 DPI 可调，以及 250Hz/1000Hz 回报率调节。该产品预计将于近期发布。

值得注意的是，联想拯救者 M600 无线游戏鼠标，将于 10 月 15 日零点开启秒杀活动，直降 50 元，到手价 249 元。这款鼠标搭载 PAW 3335 传感器，使用了欧姆龙 50M 微动，同样为对称设计，续航 200 小时。