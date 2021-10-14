美的物联网操作系统 1.0 正式发布：基于开源鸿蒙 OpenHarmony 2.0

IT之家 10 月 14 日消息，10 月 14 日，美的集团在顺德总部举行 2021 美的智能化大会，在大会上发布了美的物联网操作系统 1.0，是首个基于鸿蒙 OpenHarmony 2.0 的全场景智能家居操作系统，由美的与开放原子开源基金会合作推出。

美的物联网操作系统 1.0 具有跨平台、分布式、开放性的特点，支持即插即用的统一平台，不用每个家电产品都配一个 App。

今年 6 月，美的表示，与鸿蒙系统已有合作。截至 2020 年 12 月底，美的通过生态合作为用户提供更多的增值服务和跨场景体验，搭载鸿蒙系统的美的家电已有 7 个品类、12 款产品上市。

美的集团表示，用户通过搭载鸿蒙系统的手机 ，可实现最快 3 秒配网美的家电。此前发布的 COLMO EVOLUTION 柜机、COLMO EVOLUTION 挂机，以及 COLMO 纳水方舟 AI 除湿机，也搭载了 HarmonyOS 智能终端操作系统。

IT之家获悉，OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，由开放原子开源基金会的 OpenHarmony 项目群工作委员会负责运作，遵循 Apache 2.0 等开源协议。由华为捐赠智能终端操作系统基础能力相关代码，博泰、华为、京东、润和、亿咖通、中科院软件所、中软国际等七家单位及全球开发者共建的开源分布式操作系统，具备面向全场景、分布式、组件化等特点，是一款面向未来的根操作系统。