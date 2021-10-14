一加官方预热：将推出哈利波特联名版 OnePlus Watch

IT之家 10 月 14 日消息，此前有消息称一加将推出一款哈利波特版 OnePlus Watch，今天一加印度在其官方推特上发推称：“为了一直谨记魔法的那一代人。”，并配以图片。虽然没有明确表明这款产品的名字，但通过官方的暗示，和手表的皮表带上有一个霍格沃茨的标志，可以证明这就是哈利波特联名版的 OnePlus Watch。

此外，在推文中所提及的宣传网站上写着 "召唤所有女巫和男巫们"，并在网站的地址中带有“hpwatch”一词，其中的“hp”很有可能代表哈利波特。

一加还未透露更多关于哈利波特联名版 OnePlus Watch 的有关信息，但依照之前的爆料，这款智能手表将会有一个全新外观、一个定制主题和六款独家表盘。包括霍格沃茨、霍格沃茨印章、格兰芬多、斯莱特林、赫夫帕夫和拉文克劳。

哈利波特联名版 OnePlus Watch 的硬件应该与标准版保持一致，同样将配备一个 1.39 英寸的 AMOLED 屏幕（分辨率为 454 x 454），表盘尺寸为 46mm，重量为 45g，该手表拥有 1GB+4GB 的存储配置。支持心率监测、血氧检测和睡眠跟踪，拥有 IP68 等级的防尘封水，以及一块 402 mAh 的电池，支持 Warp Charge 快充技术，一加声称充电 20 分钟可用一周。

IT之家还了解到，这已经不是一加第一次推出特别版的智能手表了，不久前一加就已经发布了 OnePlus Watch 的赛博朋克 2077 联名限定版和钴合金限定版。