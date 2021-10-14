联想杨元庆年薪 1.8 亿，位居 2020 年董事长薪酬榜第 39 位

近日，随着联想终止科创板上市，柳传志退休后年薪 1 亿、杨元庆年薪高于库克的消息满天⻜。为此，联想控股特意发表声明消息失实。

公开信息显示，今年 (2021 年) 1 月 12 日，联想集团向香港联合交易所有限公司提交公告，宣布董事会已批准可能发行中国存托凭证 (CDR)、并向上海证券交易所科创板申请 CDR 上市及买卖的初步建议。

今年 8 月份，联想首席财务官⻩伟明表示，透过发行中国存讬凭证 (CDR) 在内地科创板上市一事，正按照程序推进。联想董事⻓兼首席营运官杨元庆也表示，“要一步一步走，只是时间问题。”到科创板上市进展顺利。

9 月 30 日，联想集团首次公开发行存托凭证 (CDR) 并在科创板上市申请获受理。信息显示，本次联想拟公开发行不超过 13.38 亿份 CDR，拟募集资金 100 亿元。

一个国庆假期之后，联想撤回科创板上市申请，终止科创板上市。联想发布公告称，考虑到公司业务规模及复杂度，招股说明书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中失效，同时，考虑最新发行上市等资本市场相关情况后，决定撤回中国科创板上市申请。

联想的这个声明并没有平息业界对其终止上市原因的猜疑。对于联想高管高薪的质疑不绝于耳，甚至也有舆论质疑柳传志退休后，仍领取高额退休金，以及联想杨元庆等高管年薪过高等合理性。

对此，联想控股做了相关回应。

柳传志: 退休之后，不再领取固定薪酬

近日，有网传消息称，柳传志在香港上市公司联想集团拿 317 万美元的年薪，其在 2020 年的年薪高达 7603.5 万元，这意味着已经退休的柳传志拥有约 1 亿元年薪。

对此，联想控股方面回应称，网传“柳传志先生退休后约 1 亿人⺠币薪酬”严重失实。2019 年 12 月 31 日，柳传志从联想控股退休，不再担任公司董事及管理层之职，为公司名誉董事⻓、资深顾问、战略委员会委员，自 2020 年始，柳传志先生不再从联想控股领取职务薪酬，包括工薪、奖金、中⻓期激励等。

来自联想控股的财报显示，柳传志退休之前 2017 年-2019 年其薪酬为 3673 万、4061 万、7603 万元。

其中，2019 年的薪资较高是由于支付了 2526 万元的退休金。

具体来看，柳传志的 7603 万薪资包括了薪酬 1600 万、酌情花红 2160 万、中⻓期激励奖励 1143 万、退休金 2526 万及其他福利 173 万。

在随后两年更新的财报中，由于柳传志已不在高管序列，未披露其具体退休金金额。

杨元庆：年薪远低于库克

除了柳传志退休后仍领 1 亿元退休金的传闻，还有舆论质疑杨元庆高达上亿的年薪，甚至有媒体报道杨元庆年薪超过了苹果 CEO 库克。

翻看联想近 3 次财年的财报 (非自然月)，杨元庆在联想集团的薪酬分别为 1.035 亿、1.747 亿、1.719 亿。

▲ 2020/2021 财年杨元庆薪酬构成

媒体称苹果 CEO 库克 2020 年总薪酬为 1477 万美元，折合人⺠币不到 1 亿元，因此，认为杨元庆拿到的年薪比库克高。

而来自联想财报显示，联想董事及高级管理人员的薪酬待遇由以下三部分组成：(1) 固定薪酬: 包括基本薪金、津贴及非金钱利益 (如医疗、牙科及人寿保险等)；(2) 表现奖金：根据公司财务及非财务指标及附属公司的业绩确定该奖金金额；(3) ⻓期激励计划: 公司以股份增值权及受限制股份单位组合的方式支付奖励。

而根据 2020/2021 财年财报显示，杨元庆总薪酬的构成比例为：固定薪酬占比 6%、表现奖金占比 29%、股权激励 (⻓期奖励) 占比 66%。

从组成来看，杨元庆的股权激励和表现奖金占比超过了 70%，占较大部分，基本工资 (固定薪酬) 占比很小为 6%，大概为 1000 多万元。需要注意的是，股权激励和奖金都是与业绩直接挂钩的。

而根据彭博社的报道，库克 2020 年的薪酬为 2.65 亿美元，主要包括股票奖励和奖金，其基本工资为 300 万美元，绩效奖励为 1073.1 万美元。

由此来看，库克的总薪酬远高于杨元庆。

另外，根据 wind 跨行业统计的董事长薪酬排行榜 2020 年杨元庆在第 39 位。排在其前面的有京东的刘强东、腾讯的马化腾、神州控股的郭为、中国软件国际的陈宇红等。其中，刘强东的总年薪达到 3.6 亿（京东物流 1.34 亿元，京东健康 2.27 亿元）。

根据统计，IT 行业里比较高的是腾讯，前三名董事报酬总额是 4.92 亿港元，每人平均 1.64 亿港元。

但不同公司之间差距不小：小米 2020 年年报披露的公司五名薪酬最高员工的薪水，薪酬最高的 9900 万港币至 9950 万港币之间。中芯国际前三名董事报酬总额是 4246 万港元，每人平均拿到 1415 万港元。中兴通讯前三总额是 2724 万港元，每人 908 万港元。从同业角度角度看，杨元庆薪金挺高，算是打工皇帝。

对于高薪资的质疑，联想内部有员工透露，在国际化之前，联想无论高管还是员工，薪酬水平较低，当国际化加速之后，雇佣了很多国外当地的员工。

据悉，杨元庆曾在内部表态过，中国员工的薪酬不能比国外员工低，因此无论员工还是高管，都逐渐提升的比较高。但事实上，与国内外互联网公司的奖金和股票激励相比，联想的薪酬只能算是很一般的水平。

杨元庆表示，董事会有薪酬委员会，并不是自己定的工资，而是要对标同样规模的企业的 CEO 的标准。