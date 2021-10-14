梦起于《铁臂阿童木》，孙正义的机器人梦不死，狂投 18 家公司

上个月，软银 CEO 孙正义公开宣布，软银要推出新一代人工智能机器人“Smabo”。这个名字取自“smart”和“robot”的组合，意味着它的功能将会更加强大。

这并不是软银第一次在机器人领域进行尝试，早在 2014 年，孙正义就带着软银机器人公司开发的人形机器人 Pepper 亮相。三年后，软银更是收购了“网红”机器人公司波士顿动力。

然而，Pepper 和波士顿动力在软银手中的发展并不顺利，今年 Pepper 被曝出停产裁员的消息，波士顿动力也被软银出售给现代汽车，软银仅保留 20% 的股份。一时间，关于软银有意缩减机器人业务的消息纷至沓来。

而软银 Smabo 的官宣，直接击碎了这些传闻。孙正义的机器人梦还在做，而且越做越大！

据悉，软银集团已通过旗下基金，陆续投资了 18 家机器人相关企业。尤其在今年，孙正义似乎格外看好中国公司，接连领投优艾智合、思灵机器人、擎朗智能，继续“以资本家的立场支持各个企业的成长”。

孙正义为何对机器人充满热情？通过软银连续 7 年的投资布局，他勾勒出来了怎样一副机器人版图？在转手波士顿动力后，这个谋篇已久的软银机器人故事又将往怎样的方向发展？

要回溯孙正义机器人梦想的开端，还要从一部人人皆知的动画片《铁臂阿童木》说起。

01.少年萌生机器人梦，要“给机器人一颗心”

孙正义曾对媒体谈道，自己在很小的时候就被铁臂阿童木的故事所吸引，成为了阿童木的“铁粉”，并梦想着能够创造出来像阿童木一样拥有情感的机器人。

这个梦想一直伴随着孙正义，直到他遇见了法国创企 Aldebaran Robotics，孙正义、软银与机器人的故事才真正开始展开。

Aldebaran Robotics 的主要产品是名为 NAO 的人形机器人，这是一款广泛应用于教育和学术领域的智能可编程机器人，同时还具备表演、家庭陪护等功能。孙正义认为这与他梦想中的能够成为人类助手和伴侣的机器人极为相近。

▲ 人形机器人 NAO

2012 年，孙正义决定投资 Aldebaran Robotics，以 1 亿美元的价格收购了其约 80% 的股权，并在此基础上组建了软银机器人公司，总部设立在法国，从事人形服务机器人 Pepper 的开发。

两年后，也就是 2014 年，孙正义带领 Pepper 在一场新闻发布会上亮相。

这时的孙正义对机器人的未来抱着极高的期待，他放出豪言：“要努力创建人与机器人共存的国家，到 2050 年让日本竞争力重返世界第一。”

孙正义的目标是“给机器人一颗心”，希望 Pepper 能够成为家中的伴侣。Pepper 最大的亮点便是配备了一个“情感引擎”，能够让机器人识别人的情绪并做出相应的反应。

2015 年，Pepper 正式开始面向市场销售，商业化之路随之开启。一经发布，Pepper 很快受到热捧，第一批开售的 1000 台 Pepper 在一分钟内被抢购一空。

▲ 孙正义与 Pepper

这时的孙正义可谓是意气风发，软银的机器人版图正在他的精心编排下逐渐展开，越来越多的机器人企业或获软银投资，或被软银收购。

2017 年，软银向“网红”机器人公司波士顿动力抛去了橄榄枝，以 9.21 亿美元（约合人民币 59.2 亿元）的价格将其从谷歌母公司 Alphabet 手中纳入自己麾下。

除了这两笔收购之外，软银的投资版图还包括一众机器人产品或技术公司，比如主攻机器人人工智能技术的 Brain Corporation、自主移动机器人（AMR）厂商 Fetch Robotics、仓储机器人公司 Berkshire Grey 等。

此外，孙正义的机器人帝国中还有一些“非主流”的机器人公司，比如用机器人做披萨的 Zume。

这时看似是一片欣欣向荣，可是谁也想不到一场危机正在酝酿，孙正义引以为傲的两大“网红”Pepper 和波士顿动力竟成了其“机器人帝国”的滑铁卢，软银机器人版图的构筑之路也会随之发生转向。

02.逐梦机器人路坎坷，软银转变方向

Pepper 的商业化之路并没有沿着孙正义设想的路线发展，一度因价格昂贵、功能简单、产品定位不明确等问题陷入困境，销售状况远达不到预期。

购买过 Pepper 的用户发现，它不像宣传中的那么光鲜亮丽，很多任务只要稍微复杂一点它便无法完成，孙正义力捧的情感交互功能也不过是“鸡肋”，很多时候更像是预先设定好的程序，起不到什么实质性的作用。

Pepper 刚开售时的盛况很快散去，人们对 Pepper 的好奇心逐渐消失后，便不再为它买单。

今年 6 月份，路透社报道称 Pepper 已于去年停产，并且软银计划在今年裁掉其机器人公司在法国的半数员工。此外，软银也对其在美国和英国从事销售业务的员工进行了裁员。曾风光无限的 Pepper 自此基本谢幕。

据报道，Pepper 自 2014 年推出至停产仅售出了约 2.7 万台。而与之相对应的是，仅在 2015 财年，软银机器人业务的亏损就高达 10 亿美元，到了 2017 年更是陷入资不抵债的地步。

同时，风靡网络的波士顿动力也同样叫好不叫座，商业化之路一直不顺。

波士顿动力以其四足机器人“Spot”和双足机器人“Atlas”为人们所熟知。软银收购波士顿动力之后，一直想要推动其机器人产品商业化。直到 2020 年 6 月份，已有近 30 年历史的波士顿动力终于推出了其首款商业化产品“Spot”。

▲ 波士顿动力四足机器人 Spot

这款机器人售价折合人民币近 50 万元，这样的价格很难给它带来太多销量。据彭博社报道，截至 2020 年底，“Spot”仅售出约 400 台。

另一方面，波士顿动力仿生机器人的研发似乎是个无底洞，需要持续的大量投入。或许正是投入与收益的不成正比，让软银最终决定将波士顿动力出售。

今年 6 月份，现代汽车从软银手中购得了波士顿动力 80% 的股份，软银与波士顿动力的故事也暂时告一段落。

软银在 Pepper 和波士顿动力的先后折戟并未改变孙正义的机器人梦。在今年的 SoftBank World 2021 大会上，孙正义再次谈道：“日本振兴的关键是智能机器人。”

同时孙正义也宣布，软银机器人要推出新一代功能更强大的智能机器人“Smabo”，它工作中的竞争力将是人类的 10 倍，这将使人们从枯燥的工作中解放出来，从事更多有附加值的工作。

显然，孙正义依旧对机器人抱有极高的期待。

▲ 孙正义谈机器人的效率

但是，Pepper 和波士顿动力商业化之路的不顺，让软银开始改变机器人战略方向。

结合软银近期尤其是近一年内对各类机器人企业的投资可以看到，相对于直接参与机器人的研发制造，今后软银或许将更多地以投资相关企业的形式出现在机器人领域。

孙正义的公开谈话也证实了这一点，他说道：“比起基本上靠自己经营，今后还是选择以资本家的立场支持各个企业的成长。”

03.孙正义：打造智能机器人企业军团

机器人仍是软银集团关注的重点领域之一，对于目前软银在机器人领域的布局，孙正义依旧显得极为自信。

他对日本经济新闻说道：“软银的投资从自动驾驶到手术、清洁、仓储等，包罗各个领域，打造了最先进的智能机器人‘企业军团’”。

翻看软银在机器人领域的投资，的确值得让他拥有这样的底气。公开资料显示，软银投资的人工智能相关独角兽企业约有 300 家，其中与机器人直接相关的有 18 家。

▲ 软银投资的部分机器人企业

正如孙正义所说，这些企业囊括了目前机器人行业中的几大热门领域，如手术机器人、仓储物流机器人、送餐机器人等。

从这些投资中不难看出，与之前软银投资 Pepper 和波士顿动力亲自入局机器人领域相比，现阶段软银对于机器人的投资明显变得更为务实，转向商业化能力更强的机器人领域。

比如近些年电商的崛起使仓储物流的需求急剧增加，各类移动机器人在仓库、物流等场景中担任了极为重要的角色。自然而然地，软银的投资版图中也有着一大批仓储物流机器人企业的身影。

又比如送餐机器人近些年成为了“餐厅必备”，从全国连锁的海底捞到街边餐厅都在引入送餐机器人为餐厅服务，送餐机器人企业也随之如雨后春笋般成长起来。

善于把握“未来趋势”的软银自然不能放过这股东风，先后对美国送餐机器人厂商 Bear Robotics 和我国送餐机器人领域头部厂商擎朗智能进行了投资。

今年 9 月，擎朗智能宣布完成了 2 亿美元 D 轮融资，由软银愿景基金领投。并且软银与擎朗智能达成了全球战略合作伙伴关系，将合作扩大机器人在服务行业内的使用。

▲ 擎朗的各类服务机器人

除了擎朗智能外，国内的移动机器人厂商优艾智合、智能机器人系统研发及应用服务商思灵机器人也在今年先后获得软银投资。

软银一贯的投资策略是向具有创造力的创企投入巨额资金，以巨额投资换取巨额回报。目前仓储物流机器人、送餐机器人等向着越来越成熟的方向发展，与 Pepper、波士顿动力相比，这些领域的投资明显更容易得到回报。

关于整个机器人行业的未来，孙正义也有着自己的看法。他认为，智能机器人产业将会像 iPhone 横扫功能机一样，全面取代由人事先设定好程序的传统机器人。

因此，在软银今后的投资中，商业化能力更强、应用场景更加明确的各类具有人工智能的机器人或许才是重点。

04.结语：“土豪”软银也怕烧钱，更看重机器人商业化能力

软银是一家很善于“投资未来”的公司，从投资阿里巴巴到现在投资各类机器人企业，这么多年一路“投投投”“买买买”都是这样的逻辑。

当下机器人是一个热度极高的话题，从工业领域到消费领域，机器人都有着极广阔的应用前景，这也是软银一直以来对机器人抱有极高热情的原因。

不过软银再“土豪”也怕一直烧钱，波士顿动力和 Pepper 再好，商业化能力弱也只能被忍痛割爱。对于孙正义来说，像阿童木那样拥有超能力的机器人是长期的梦想，但投资那些发展更成熟、商业化能力更强的智能机器人，或许才是更易看见回报的路。