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徕卡 Q2“007 限量版”相机将于 10 月 29 日发售，定价 62800 元

2021/10/15 9:08:18 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 15 日消息，为庆祝电影《007：无暇赴死》上映，徕卡于 2021 年 9 月宣布推出徕卡 Q2“007 限量版”相机。这款相机的镜头盖引入 007 经典的膛线标识，标配专属手提箱，全球限量 250 台

今日官方宣布，徕卡 Q2 007 限量版相机将于 10 月 29 发售，国行定价 62800 元。这款相机的标准版定价 44900 元，提供多彩蒙皮可选。

这款相机配备了最新开发的 4730 万像素全画幅感光元件，可以拍摄细节丰富的静态图像，并进行视频录制。同时，感光度最高达到了 ISO 50000。该相机具有 IP52 级别防水能力，不可换镜头，搭载 Summilux 28 mm f/1.7 ASPH 定焦镜头，同时配备 368 万像素 OLED 取景器。得益于高像素传感器，这款相机同时可以拍摄 35、50、75mm 焦段经过裁剪的图像。

IT之家了解到，这款相机蒙皮为军绿色，标配一个同色系手工定制手提箱，由英国奢华箱包品牌“漫游家”（Globe-Trotter）打造，呼应电影《007：无暇赴死》中的漫游家定制系列箱包。

在电影拍摄期间，制片人迈克尔 G. 威尔森、007 主演丹尼尔・克雷格、摄影师尼古拉・达夫和格雷格・威廉姆斯，分别使用徕卡相机拍摄了现场剧照。

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关键词：徕卡徕卡 Q2007

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