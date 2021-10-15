Canalys：Q3 全球个人电脑市场仅增长 5%，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁前五

IT之家 10 月 15 日消息，今日，Canalys 发布报告称，在五个季度实现两位数增长后，全球个人电脑市场在 2021 年第 3 季度的年增长率降至 5%，台式电脑及笔记本电脑（包括工作站）的出货量为 8410 万台。

报告称，尽管增长有所放缓，但鉴于该行业在 2020 年第 3 季度的强劲表现，销量仍保持在一个非常高的水平。因此，从 2019 年第 3 季度开始，个人电脑市场在这两年的复合年增长率为 9%。

Canalys 表示，尽管需求旺盛，但个人电脑行业却遭受了一系列打击，使得供应变得极其困难。因仍有积压订单，供应商和渠道合作伙伴在完成订单方面仍存在困难。

其中，笔记本电脑和移动工作站的出货量同比增长 3%，达到 6,740 万台，台式电脑和台式工作站的出货量增长 12%，达到 1660 万台。

报告显示，在排名前五的个人电脑厂商中，除一家以外，其余厂商的出货量都在 2021 年第 3 季度继续增长。

IT之家了解到，联想出货量为 1980 万台，同比小幅增长 2.5%；惠普位居第二，出货量下降 5.7%；戴尔出货量超 1500 万台，同比增长 26.7%；苹果和宏基分别以 14.4% 和 5.7% 的正常增长位居第四和第五，前者的市场份额也有所增长。