维信诺前三季度净利润亏损超 10.8 亿元，165Hz AMOLED 屏量产交付

10 月 15 日，维信诺发布业绩预告称，2021 年前三季度，维信诺实现营业收入为 27.00 亿元到 28.50 亿元，其中 OLED 产品销售收入为 26.00 亿元到 27.50 亿元，较上年同期增长 93% 到 104%。昆山第 5.5 代 AMOLED 面板生产线出货量较上年同期增长约 85%，固安第 6 代 AMOLED 面板生产线出货量较上年同期增长约 135%，对公司当期营业收入产生积极影响。

在技术、产品创新层面持续投入方面，维信诺实现新一代屏下摄像技术解决方案、165Hz 刷新率 AMOLED 产品方案在全球首发并量产交付；持续推进原材料国产化进程，并通过技术降本等创新手段提升产线运营水平实现降本增效；在市场拓展方面取得新的进展，智能手机领域供货荣耀、中兴、努比亚、摩托罗拉等多款旗舰产品，智能穿戴领域供货 OPPO、FITBIT、小米、华米等创新智能终端，报告期内产品出货量大幅度增长。

尽管营收增长迅速，但其净利润却持续亏损。维信诺预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 10.8 亿元-11.8 亿元，上年同期亏损 2676.35 万元。

其中，预计 7-9 月预计实现归属于上市公司股东的净利润为 3.3 亿元-4.3 亿元，上年同期亏损 1.19 亿元。

关于业绩大幅度下滑，维信诺表示，公司为参股公司合肥维信诺科技有限公司提供专利技术许可、咨询及管理服务对 2020 年前三季度业绩影响金额为 57,892 万元，本期未发生。此外，报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献较上年同期减少约 55,014 万元，主要为政府补助变动影响所致。

同时，维信诺为增强自主创新能力，在持续探索前沿技术的同时不断改进现有产品工艺、加大研发投入，研发费用较上年同期有较大幅度增长。另外，公司固安第 6 代 AMOLED 面板生产线于 2021 年上半年转固，使得公司第三季度固定资产折旧摊销费用增加，对公司当期业绩产生影响。