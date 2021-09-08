消息称国产智能手机将用上三星显示更窄下边框屏幕，整机边框可降低至 2.5mm，超越 iPhone 12/Pro

IT之家 9 月 8 日消息 据 Omdia 研究机构称，自从 2017 年 Apple 推出柔性 OLED 屏的 iPhone X，它独特的四边框对称的设计就引起了很多讨论。得益于柔性 OLED 的基板特性，苹果选择将 COF 的 bonding 区域弯折到屏幕背后，从而将屏幕的下边缘缩减到 1.5mm 左右。而柔性 OLED 屏幕的左右边框可以轻易做到 1mm 左右，这两个相近的尺寸规格，催生了苹果第一代对称四边框设计方案。

将屏幕装配进手机之后，由于边框厚度一些其他组件的空间需求，需要从屏幕边框向外延展至少 1.5mm 左右的额外空间，iPhone X 最终下边框达到了 4mm 以上。IT之家获悉，报告指出，随着工艺和技术提升，到了 2020 年，iPhone 12 系列已经将第一代对称的四边框设计走到 3mm 左右的极限。

Omdia 研究报告称，今年三星显示（SDC）开始向中国大陆的智能手机厂商推广更窄下边框的屏幕（可称为第二代对称四边框），可将屏幕下边框从 1.5mm 进一步缩减到跟左右边框相似 1mm 左右。这意味着整机边框有机会从 3mm 降低到 2.5mm，边框宽度缩小 17%。对于整机来说，我们假设这样一款机型，它有着完全规则的长方形机身和屏幕，6.5 英寸的 19.5 : 9 的屏幕。在第一代对称四边框技术下，可以做到 94.0% 的屏占比，而第二代则可以做到 94.9% 的屏占比。提升的幅度有限。

然而通过进一步发掘这一技术的实现过程，Omdia 研究称，这个技术是通过双层数据线的方式将原本通过一层走线实现的线路收束区域缩小了。那么可以预计到这种新的四边框对称方案，除了带来屏幕外形上的改进以外，还降低了屏幕内部数据线的电阻，从而具有增加屏幕面内亮度均一的特性。而为了实现这些特性，需要在原有的单层数据线生产流程中增加两道光罩。这无疑增加了生产成本，降低了良品率。

不过，这种类似的方案在苹果系列的产品中可以看到类似的结构，因此推测中国大陆的屏厂，例如京东方推出类似产品的难度不大。从终端的角度来说，小米、OPPO 都可能会考虑导入该产品。