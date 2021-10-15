微软 Win11 正式版还有 1 个 Bug：不兼容 VirtualBox 虚拟机

IT之家 10 月 11 日消息 微软此前发现了 3 个新问题，可能会给升级到 Windows 11 正式版的用户带来影响。除了 Windows 11 不能很好地兼容注册表中带有非 ASCII 字符的应用程序、某些英特尔 Killer 和 SmartByte 网络软件与 Windows 11 之间发现了兼容性问题（已解决）之外，微软公布了其他的 1 个兼容性问题。

微软和甲骨文发现，在安装 Hyper-V 或 Windows Hypervisor 时，VirtualBox 和 Windows 11 之间存在兼容性问题。你可能无法启动虚拟机（VM），而且可能会收到一个错误信息：“VirtualBox，你的电脑需要这个应用程序的最新版本。点击了解更多，以知晓关于如何更新此应用程序的信息”。

微软称，为了保障升级体验，已经对这些设备实施了兼容性暂停，不让它们安装或提供 Windows 11 系统。

为了减少影响，你将需要删除 Hyper-V 或 Windows Hypervisor，直到这个问题通过甲骨文计划在 2021 年 10 月发布的更新得到解决。如果你不再使用 VirtualBox，卸载它也应该解决影响。请注意，如果没有其他因素影响你的设备，可能需要 48 小时才能提供升级到 Windows 11。

IT之家获悉，在这个问题解决之前，微软建议大家不要尝试使用“立即更新”按钮或 Media Creation Tool 工具强制升级 Windows 11。如果你试图升级到 Windows 11，你可能会遇到升级兼容性问题。