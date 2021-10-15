上汽通用汽车 Ultium 奥特能超级工厂竣工投产：将量产凯迪拉克 Lyriq 纯电 SUV

10 月 15 日消息，上汽通用汽车 Ultium 奥特能超级工厂在上海浦东新区金桥正式投产。

▲ 上汽通用汽车 Ultium 奥特能超级工厂

作为上汽通用汽车在电动化和智能网联化新技术领域 500 亿元投资的重要项目之一，奥特能超级工厂由原上汽通用汽车动力电池系统发展中心升级而来，具备动力电池系统的生产与测试能力，规划产品线覆盖轻混、插电式混动、纯电动等全系新能源车电池系统。奥特能超级工厂采用与通用汽车北美一致的、全球领先的组装工艺、技术标准和品控管理，结合高精度、全生命周期数据可追溯的智能制造科技，为奥特能电池系统的高品质生产提供强大保障。

奥特能超级工厂全球率先采用无线通信技术检测电池性能。车间从零部件开始，运用高精度气密仪对来料、过程及总成进行 100% 气密性检测，且结果可全生命周期追溯，电池整包气密性测试限值比行业平均限值严苛 10 倍。

奥特能超级工厂电池生产的涂胶、合盖等工艺，全部由基于数字孪生技术的机器人自动完成。设备加工方案在设计初期，会针对轨迹、速度、出胶量等工艺参数进行数百次虚拟仿真，生产时将仿真运行后的最优程序输出到现场设备，并配合 3D 视觉手段进行多重质量保证，全系统实现测量精度小于 0.1mm。

此外，值得关注的是，随着奥特能超级工厂的投产，首款基于奥特能电动车平台打造的车型凯迪拉克豪华智能纯电 SUV LYRIQ 将于年内开启预售，并在明年正式上市。到 2025 年，上汽通用汽车将基于奥特能电动车平台推出 10 款以上国产新能源车型，覆盖旗下三大品牌以及多个品类和细分市场。