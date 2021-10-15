三星计划将 MicroLED 电视像素距离缩小至 0.5 mm

据 THE ELEC 报道，三星电子正在开发一项显示技术，目的是将 100 英寸以下 MicroLED 电视的像素点间距缩小至 0.5 毫米以内。如此一来，110 英寸 MicroLED 电视中像素总间距能够缩短 10% 以上。

目前，三星 110 英寸 MicroLED 电视像素间距为 0.63 毫米。三星早前曾在 1 月份表示，计划今年 3 月至 4 月在韩国首发推出一款 99 英寸 MicroLED 电视，并计划在年内推出 70 英寸至 80 英寸的产品。

然而，截至今年 10 月，三星甚至还没有推出 99 英寸 MicroLED 电视。韩媒认为，三星的目标可能一如既往：通过缩小像素间距实现 4K 分辨率。

一般来说，为保持 MicroLED 电视的高分辨率，LED 芯片必须更紧密地放置在一起。这一过程不仅面临巨量转移技术的挑战，还可能需要承担高昂的成本费用。另外，电视屏幕尺寸越小，要实现 4K 分辨率越难，良率越低。

三星 110 英寸 MicroLED 电视在韩国的零售价为 1.7 亿韩元（约 92.14 万元人民币）。鉴于成本问题，三星可能会继续推迟 99 英寸 MicroLED 电视的发布时间。