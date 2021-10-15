虚拟机软件 Parallels Desktop for Mac 发布 17.1 版本更新：默认支持 vTPM，可更好地运行 Win11 系统等

IT之家 10 月 15 日消息，据 MacRumors 报道，Parallels Desktop for Mac 发布了 17.1 版本更新，提供对 Win11 更稳定的支持，并改善了其在 M1 Mac 的 macOS Monterey 系统上运行的体验。

据介绍，Win11 需要基于 TPM 芯片才能运行，这限制了 Win11 与老式 PC 电脑的兼容性，并使其无法通过 Boot Camp 在 Intel Mac 上运行。同时，M1 Mac 上没有 Boot Camp 功能。本次的 17.1 版本通过引入对 vTPM 的默认支持，M1 Mac 可以更好地通过虚拟机来运行 Win11 系统。

除了自动支持 vTPM 外，17.1 版还允许用户在 M1 Mac 上的 macOS Monterey 虚拟机中安装 Parallels Tools，并在虚拟机和主 macOS 之间使用复制和粘贴功能。默认的虚拟机磁盘大小也从 32GB 增加到 64GB。

17.1 版的 Parallels 还优化了对 Windows 游戏的支持，包括：《魔兽世界》、《帝国时代 2 终极版》、《古墓丽影 3》、《合金装备 V：幻痛》等。

IT之家了解到，Parallels Desktop 17 已经完全转为订阅模式，标准版每年 79.99 美元，而专业版和商业版每年 99.99 美元。不过，购买了早期版本 Parallels Desktop 永久许可证的用户可以以 49.99 美元升级到 Parallels Desktop 17。