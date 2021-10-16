IT之家 iOS 7.93 更新：极大的适配 iOS 15 正式版

IT之家 iOS 版 7.93 发布！

前些天好焦虑，因为 iOS 15 正式版发布后，好多 App 遇到好多兼容性问题。

好比，卡的慢的。

好比，分享提示要安装 xxx。

好比，我要发个表情，僵住，不许动。

连续努力了 3 天，各方面努力适配尽量到最好，如果还有不好的，大家在评论区给些反馈，我们一直在等。

IT之家 App 7.93 iOS 版更新日志

iOS/iPadOS 版：

改进：功能 - 适配 iOS 15，新闻详情可能会卡死的问题

改进：功能 - 适配 iOS 15，某些菜单动画可能会掉帧的问题

改进：功能 - 适配 iOS 15，iPad mini 6 分栏模式

改进：功能 - 适配 iOS 15，小屏幕设备的一些 UI 异常的问题

改进：功能 - 适配 iOS 15，表情键盘可能显示不出来的问题

改进：功能 - 适配 iOS 15，分享可能失败的问题

改进：功能 - 适配 iOS 15，某些情况下可能崩溃的问题

改进：功能 - 适配 iOS 15 SDK

修复：功能 - iPad 横竖屏旋转时，首页幻灯显示异常

修复：功能 - 大爆炸设置选项按钮点击无反应

版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓 /iOS/Win10 / 微信小程序 / WP/macOS/Chrome）覆盖 PC、手机移动客户端 —— 爱科技，爱这里。

二、IT之家 App 截图

▲IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲IT之家 7.x 深色模式更养眼

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