苹果 M1 MacBook 换购新 MacBook Pro 2021，最高可抵 1000 美元

IT之家 10 月 19 日消息，苹果目前在美国地区为之前购买 M1 版 MacBook Air/Pro 客户提供最高 1000 美元（约合人民币 6401 元）的以旧换新政策。让购买第一代 Apple Silicon 版本的 Mac 用户有动力升级到更新更强大的新款 MacBook Pro。

IT之家了解到，苹果于今日凌晨的发布会发布搭载 M1 Pro/Max 苹果自研处理器的新款 MacBook Pro，其中 14 英寸版本的 MacBook Pro 起售价为 1999 美元（国行售价为 14999 元人民币起），最高端型号的 16 英寸 MacBook Pro 售价为 6099 美元（国行售价为 45999 元人民币）。新款笔记本电脑引入了全新的设计语言，屏幕采用刘海屏设计但拥有更窄的边框，拥有全黑色的键盘以及重新设计的内部结构。

对于上一代 MacBook Pro 的用户，确切的折抵价格将根据设备的状况、推出时间和具体规格而有所不同，如果你使用的配置是搭载 8 核 CPU 和 GPU 版本 M1 芯片，并辅以 8GB 内存和 2TB 存储空间的版本，苹果会提供最高 1000 美元的折抵价格。不过貌似笔记本的内存大小并不影响用户最终的换购价格。

客户可以在购买新产品最后结账时，使用苹果的以旧换新界面进行换购操作，来了解其老产品的可以抵换的确切价格。