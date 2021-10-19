Arm 推出物联网全面解决方案，平均减少 2 年产品开发时间

10 月 19 日报道，今天，Arm 推出了 Arm 物联网全面解决方案（Arm Total Solutions for IoT）。该方案可以加快物联网产品开发速度，使物联网产品的开发时间从 5 年最多缩短至 3 年。

该解决方案由 3 部分组成，分别为 Arm Corstone 子系统、Arm 虚拟硬件（Arm Virtual Hardware Targets）和 Project Centauri 标准。Arm 虚拟硬件现可在 AWS Marketplace 获取，并计划于 2022 年在中国推出。

芯东西等媒体也和 Arm 物联网事业部副总裁 Mohamed Awad 就 Arm 物联网全面解决方案的开发背景、技术和生态等进行了深入地探讨。

一、新方案改变产品设计流程，软硬件开发同时进行

从整体来看，物联网自 70 年代开始就已经出现。Mohamed Awad 认为，物联网可以主要分为三个阶段，分别是仪器化、互连化以及当前的智能化时代。

在这样的智能化时代，物联网技术却存在产品设计缓慢、物理硬件和软件开发测试效率低下、软件和服务无法便捷地被多个平台采用等障碍。

▲ 物联网发展的阻碍

Arm 的生态系统则在某种程度上解决了上述问题，可以提供并行的硬件、软件和服务；在云上实现开发和测试流程；以及打包、部署和安全等内容的一致性。

据 Mohamed Awad 分享，本次 Arm 推出的 Arm 物联网全面解决方案就可以为物联网开发者带来基于云的开发体验。

简单来说，此前物联网产品的开发过程都是先完成芯片和硬件，然后软件开发人员为芯片的硬件编写代码。

▲ Arm 物联网全面解决方案下的产品开发流程

而通过 Arm 物联网全面解决方案，Arm 先将 IP 提供给芯片制造商，然后在 AWS 等云计算公司的帮助下提供芯片电路的“虚拟”版本。软件开发人员可以通过这样的虚拟硬件来编写代码，芯片厂商则同时进行物理芯片开发，加快了整个产品的开发流程。

Mohamed Awad 还提供了 Arm 物联网全面解决方案的路线图。当前，Arm 物联网全面解决方案的第一套配置已经推出，支持包括 Cortex-M55 处理器和 Arm Ethos-U55 微神经网络处理器的 Arm Corstone-300 子系统，主要针对通用计算和机器学习，包括一个基于机器学习的关键词辨识算法。

▲ Arm 物联网全面解决方案的路线图

二、3 大部分组成物联网解决方案，虚拟硬件将于 2022 年在中国推出

具体来说，Arm 物联网全面解决方案主要基于 3 部分，分别为 Arm Corstone 子系统、Arm 虚拟硬件和 Project Centauri 标准。

Arm Corstone 是一个具备预先集成的子系统，自 2018 年推出以来，已有 75% 的 Arm Cortex-M55 授权商采用，覆盖了超过 150 个产品项目。Mohamed Awad 称，该子系统可以帮助软件开发者、OEM 厂商等专注于其产品的差异化需求，这也是 Arm 物联网生态系统的基础。

▲ Arm Corstone 简介

Arm 虚拟硬件也同样是基于 Corstone 的虚拟模型，可以让软件开发无需基于实体芯片进行。而在 Linux 环境中，Arm 虚拟硬件可作为一个简单的应用程序运行，模拟 Arm 架构 SoC 的模拟内存与外设等机制。

Mohamed Awad 补充道，软件开发商可以通过 Arm SoC 的准确模型在芯片流片前实现开发、测试。而芯片厂商就能够在流片前取得客户对芯片的反馈，并开发、测试基于最新 IP 的代码。

这从根本上改善了物联网软件开发流程，使物联网产品平均 5 年的开发时间最少缩减到 3 年。Arm 虚拟硬件现可在 AWS Marketplace 获取，并计划于 2022 年在中国推出。

▲ Arm 虚拟硬件简介

Arm 同时也推出了 Project Centauri 标准。其 API 包括对 PSA 认证与 Open-CMSIS-CDI 的支持，能减少不同的云解决方案和实时操作系统所需的工作量。

Mohamed Awad 还谈道，Project Centauri 将降低工程开发成本、加速上市进程、实现大规模地物联网部署，并强化 Cortex-M 生态系统的安全性。

▲ Project Centauri 标准

结语：Arm 物联网全面解决方案解决行业痛点，或加速市场争夺

物联网是一个新兴，但是碎片化程度较高的市场。在庞大的产品类别中，如何抢先发布、减少产品开发流程是决定市场份额、降低开发成本的重要因素。

Arm 是最早进入物联网市场的厂商之一，也将其视作其移动领域之外的重要市场。本次 Arm 推出物联网全面解决方案，一方面可以缩短产品开发时间，另一方面这也是其在物联网领域的一项重要产品，或许将加速 Arm 在这一领域的布局。