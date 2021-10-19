俄罗斯称月底前对谷歌开出巨额罚单：最高可达 2.4 亿美元

北京时间 10 月 19 日晚间消息，据报道，俄罗斯通信监管机构“联邦通信、 信息技术和大众媒体监督局”（Roskomnadzor）今日宣布，月底前将对谷歌开出巨额罚单，罚款金额最高可达 2.4 亿美元。

Roskomnadzor 称，本月将寻求对谷歌处以相当于其俄罗斯年营收 5% 至 20% 的罚款，最高可达 2.40 亿美元。原因是谷歌一再未能删除被视为非法的内容，这也是到目前为止俄罗斯对国外科技公司做出的最强有力的处罚。

之前，Roskomnadzor 也曾因谷歌未删除非法内而对其进行罚款，但罚款金额较小。Roskomnadzor 今日称，今年到目前为止谷歌尚未缴纳 3250 万卢布（约合 45.81 万美元）的罚款。

近几个月来，俄罗斯已采取一系列措施，加强对美国科技公司的监管，限制网上信息的获取。为此，苹果、谷歌、Twitter 和 Facebook 等均遭到不同程度的处罚。

上个月，Roskomnadzor 曾表示，准备大幅提高对谷歌和 Facebook 等美国科技公司的罚款规模。Roskomnadzor 当时称，拒绝删除“在俄罗斯被判定为非法的内容“的公司，可能很快面临其当地年营收额 5% 至 20% 的罚款。

Roskomnadzor 数据显示，今年到目前为止，Facebook 已被俄罗斯罚款 6600 万卢布（约合 90 万美元），Twitter 和谷歌分别被罚款 3840 万卢布和 2600 万卢布。此外，谷歌和苹果也因其他违规行为而被罚款。