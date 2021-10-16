谷歌 Pixel 6 系列宣传片/保护壳/渲染图曝光，展示上手实际大小

IT之家 10 月 16 日消息，谷歌 Pixel 6、Pixel 6 Pro 手机已经官宣，将于近期正式发布。该产品背面采用独创的三段式设计，摄像头组件凸起。手机搭载 Google 自研 Tensor 芯片，其中 Pro 型号具有微曲面屏幕。

据外媒 9to5google 消息，一名爆料者 @_snoopytech_在推特泄露了谷歌 Pixel 6 Pro 的宣传视频，展现了这款手机实际手持时的样子，以及部分功能。

该手机将搭载 Android 12 系统，主页具有多种小部件，便于用户更好地获取信息。手机系统具有丰富的翻译功能，支持语音实时翻译、拍照实时翻译、短信翻译等。

关于谷歌 Pixel 6 标准版手机，可以看出产品采用直屏设计，四边边框等宽，但是宽度较大。

这款手机同样搭载 Tensor 芯片，照片后期处理支持智能擦除功能，利用算法将背景中的人物去除。此外，系统方面还提供多项安全功能，有助于保护个人隐私。

除此之外，第三方厂商制造的 Pixel 6 系列手机保护壳也被 @evleaks 曝光。由于这款手机背部摄像头模组凸起较大，因此保护壳采用了挖孔形式，摄像头模组上下方提供了凸起设计，有助于保护玻璃不被划伤。这款保护壳除了灰色版，还提供半通明的浅绿色款。

爆料者还公布了一系列 Pixel 6 手机的渲染图：

Pixel 6 Pro：

Pixel 6：