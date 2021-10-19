宣传暗藏小字：苹果 AirPods 3 开启空间音频后，续航将降为 5 小时

IT之家 10 月 19 日消息，苹果今日正式发布了 AirPods 3 耳机，带来了空间音频支持，并配备 IPX4 级防汗防水，官方宣称单次续航可达 6 小时。

然而，官网宣传页中进行了标注，当 AirPods 3 开启空间音频后，单次充电续航将降到 5 小时，也就是和 AirPods 2 一样的续航时间。

所以，如果按照关闭 AirPods 3 的空间音频计算续航，确实比 AirPods 2 同功能使用下续航提升了 1 小时；但 AirPods 3 的主要宣传卖点为“空间音频”，苹果一同宣传的是 6 小时续航，容易让购买者产生认知偏差。

IT之家获悉，AirPods（第三代）正式加入风靡全球的 Apple 耳机产品线，于今日起接受订购，售价 1399 元，并于 10 月 26 日（周二）起在零售店内发售。

根据苹果新 AirPods 3 的规格页面，AirPods 3 不支持 iPhone 6、iPhone 6 Plus 和 iPhone 5s。他们还放弃了对 iPad mini 2 和 iPad mini 3 以及第六代 iPod touch 的支持。苹果在新 AirPods 的脚注中解释了原因，称一些功能需要 iOS 13 及以上系统，而上述设备都不支持。