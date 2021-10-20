24.78 万元起，广汽本田新能源车型皓影锐・混动 e + 上市

IT之家 10 月 20 日消息，昨日，广汽本田皓影（BREEZE）锐・混动 e + 正式上市，共推出 3 个版本，售价 24.78 万元至 27.98 万元。

IT之家了解到，作为广汽本田首款 Honda 品牌的新能源车型，皓影锐・混动 e + 搭载 Honda 第三代 i-MMD PHEV 技术，基于第三代 i-MMD 双电机混动系统。

据介绍，皓影锐・混动 e + 搭载的 SPORT HYBRID e + 系统由直列 4 缸 2.0L 阿特金森循环引擎、双电机混动系统与大容量高功率电池组成，系统综合最大功率 158kW，电机最大扭矩达到 315N・m。

皓影锐・混动 e + 在 NEDC 工况下纯电续航里程可达 85km。SPORT HYBRID e + 系统根据不同驾驶工况，可实现纯电行驶模式、混动行驶模式以及引擎行驶模式等 3 种驾驶模式智能切换，NEDC 工况综合油耗达 1.3L/100km，混动状态下 NEDC 工况油耗为 4.6L/100km。

此外，皓影锐・混动 e + 搭载 Honda SENSING 安全超感系统，集成 ACC 主动巡航控制系统、LKAS 车道保持辅助系统、LWC 盲点显示系统、PA 自动泊车辅助系统等多项驾驶辅助配置。Honda CONNECT 2.0 智导互联系统配备语音识别和语音导航等互联服务；通过手机 App 可设定车辆充电时间及容量，同时还可以远程控制空调以及查询车辆状态。舒适性配置方面，配备了可加热座椅、手机无线充电，ANC 主动降噪功能等配置。