《鱿鱼游戏》助 Netflix 第三季度新增用户翻倍、营收 74.83 亿美元、净利同比增 83.4%

北京时间 10 月 20 日凌晨，流媒体视频公司 Netflix 今天发布截至 9 月 30 日的 2021 财年第三季度财报。

财报显示，Netflix 第三季度营收为 74.83 亿美元，较上年同期的 64.36 亿美元增长 16.3%；净利润为 14.49 亿美元，较上年同期的 7.90 亿美元增长 83.4%。

Netflix 三季度关键盈利指标 EPS 同比大增 83%，净付费用户增 438 万同比翻倍，四季度或新增 850 万，均超预期，盘后涨超 2% 后转跌。亚太地区连续两季贡献最大会员增长，《鱿鱼游戏》成公司史上最火节目。游戏不会货币化，仍处早期阶段，预计 2022 年及以后的年度自由现金流为正。

Netflix 第三季度营收略微超出华尔街分析师此前预期，每股收益和全球新增付费订户人数也超出预期，但对第四季度每股收益的展望未达预期，导致其盘后股价下跌逾 1%。

主要业绩：

在截至 9 月 30 日的这一财季，Netflix 的净利润为 14.49 亿美元，与去年同期的 7.90 亿美元相比增长 83.4%%；每股收益为 3.19 美元，远高于去年同期的 1.74 美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，36 名分析师此前平均预期 Netflix 第三季度每股收益将达 2.56 美元。

Netflix 第三季度营收为 74.83 亿美元，与去年同期的 64.36 亿美元相比增长 16.3%，略微超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，35 名分析师此前平均预期 Netflix 第三季度营收将达 74.8 亿美元。

按地域划分，Netflix 第三季度来自于美国和加拿大地区市场的流播放服务营收为 32.58 亿美元，相比之下去年同期为 29.33 亿美元；来自于欧洲、中东和非洲地区市场的流播放服务营收为 24.32 亿美元，相比之下去年同期为 20.19 亿美元；来自于拉丁美洲地区的营收为 9.15 亿美元，相比之下去年同期为 7.89 亿美元；来自于亚太地区的营收为 8.34 亿美元，相比之下去年同期为 6.35 亿美元。

Netflix 第三季度运营利润为 17.55 亿美元，相比之下去年同期为 13.15 亿美元；运营利润率为 23.5%，相比之下去年同期为 20.4%。

Netflix 第三季度来自于业务运营活动的净现金为 8200 万美元，相比之下去年同期来自于业务运营活动的净现金为 12.64 亿美元；自由现金流为-1.06 亿美元，相比之下去年同期为 11.45 亿美元，这种差异是由于去年同期的自由现金流受益于新冠病毒疫情相关的停产。今年截至目前为止，Netflix 的自由现金流为 4.10 亿美元，而该公司继续预计，2021 财年全年的自由现金流将大致达到盈亏平衡的水平，并预计在 2022 财年及以后的年份里，按年计算的自由现金流将为正值。

Netflix 第三季度营收成本为 42.07 亿美元，相比之下去年同期为 38.68 亿美元；营销支出为 6.36 亿美元，相比之下去年同期为 5.28 亿美元；技术和开发支出为 5.64 亿美元，相比之下去年同期为 4.54 亿美元；总务和行政支出为 3.22 亿美元，相比之下去年同期为 2.72 亿美元。

用户数据：

Netflix 第三季度全球流播放服务付费用户的总人数达到了 2.1356 亿人，与去年同期的 1.9515 亿人相比增长 9.4%。其中，美国和加拿大地区的流播放服务付费用户人数为 7402 万人，相比之下去年同期为 7308 万人；欧洲、中东和非洲地区的流播放服务付费用户人数为 7050 万人，相比之下去年同期为 6224 万人；拉丁美洲地区的流播放服务付费用户人数为 3899 万人，相比之下去年同期为 3632 万人；亚太地区的流播放服务付费用户人数为 3005 万人，相比之下去年同期为 2350 万人。

Netflix 第三季度全球新增流播放服务付费用户人数为 438 万人，相比之下去年同期为 220 万人，这一数据超出分析师此前预期。据市场情报机构 StreetAccount 提供的数据显示，华尔街分析师此前平均预期 Netflix 第三季度全球新增流播放服务付费用户人数将达 384 万人。

其中，美国和加拿大地区的新增付费用户人数为 7 万人，相比之下去年同期为 18 万人；欧洲、中东和非洲地区的新增付费用户人数为 180 万人，相比之下去年同期为 76 万人；拉丁美洲地区的新增付费用户人数为 33 万人，相比之下去年同期为 26 万人；亚太地区的新增付费用户人数为 2180 万人，相比之下去年同期为 101 万人。

从每用户收入方面来看，Netflix 第三季度来自于美国和加拿大的每用户平均收入为 14.68 美元，与去年同期的 13.40 美元相比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 9%；来自于欧洲、中东和非洲地区的每用户平均收入为 11.65 美元，与去年同期的 10.88 美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 3%；来自于拉丁美洲地区的每用户平均收入为 7.86 美元，与去年同期的 7.27 美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 8%；来自于亚太地区的每用户平均收入为 9.60 美元，与去年同期的 9.20 美元相比增长 4%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2%。

业绩展望：

Netflix 预计，2021 财年第四季度该公司的营收将达 77.12 亿美元，与去年同期的 66.44 亿美元相比增长 16.3%，超出分析师预期；运营利润将达 17.55 亿美元，运营利润率将达 23.5%；净利润将达 3.65 亿美元，每股收益将达 0.80 美元，不及分析师预期；全球流播放服务付费用户净增人数将达 850 万人，总数将达 2.2206 亿人，同比增幅为 9.0%。

据雅虎财经频道提供的数据显示，32 名分析师此前平均预期 Netflix 第四季度营收将达 76.8 亿美元，34 名分析师此前平均预期 Netflix 第四季度每股收益将达 1.1 美元。

股价变动：

当日，Netflix 股价在纳斯达克证券市场的常规交易中上涨 1.03 美元，报收于 639.00 美元，涨幅为 0.16%。在随后进行的截至美国东部时间 19 日下午 5 点 47 分（北京时间 20 日凌晨 5 点 47 分）的盘后交易中，Netflix 股价下跌 7.53 美元，至 631.47 美元，跌幅为 1.18%。过去 52 周，Netflix 的最高价为 646.84 美元，最低价为 463.41 美元。